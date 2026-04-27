Samsung prepara un Galaxy Book con Snapdragon, ma la sfida ai MacBook resta complicata

Samsung sta lavorando a un nuovo Galaxy Book con chip Snapdragon e l’obiettivo è chiaro: entrare con più decisione nel mercato dei notebook Windows ARM.

Il modello emerso online punta su un processore Qualcomm di fascia alta, tanta memoria e un display OLED, ma il confronto con i MacBook resta meno lineare di quanto possa sembrare. La configurazione trapelata parla di un portatile Samsung equipaggiato con Snapdragon X2 Elite Extreme, il chip ARM più ambizioso della nuova generazione Qualcomm. Si tratta di una piattaforma pensata per notebook sottili, efficienti e orientati all’intelligenza artificiale, con una CPU fino a 18 core e una NPU dedicata alle funzioni AI.

Le specifiche tecniche emerse

Il nuovo Galaxy Book dovrebbe arrivare con 32 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione, una dotazione molto più generosa rispetto a quella di molti notebook base. Il display sarebbe un pannello OLED da 14 pollici con risoluzione 2880 x 1800 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una scelta coerente con la tradizione Samsung sugli schermi di qualità.

Il portatile dovrebbe inoltre integrare connettività moderna, probabilmente con Wi-Fi 7, Bluetooth aggiornato e porte USB-C ad alta velocità. Il punto forte resta però il chip Snapdragon, pensato per offrire autonomia elevata, avvio rapido, funzioni Copilot+ e prestazioni più stabili nei carichi quotidiani rispetto ai vecchi notebook Windows ARM.

Perché il confronto con MacBook Neo è delicato

Il paragone con il MacBook Neo nasce dal posizionamento: un laptop compatto, efficiente e pensato per chi cerca un computer leggero per studio, lavoro e uso quotidiano. Apple però ha un vantaggio che Samsung non può replicare del tutto: macOS, chip e app sono parte dello stesso ecosistema.

Su Windows ARM, invece, la situazione resta più complessa. Le app native sono aumentate, ma diversi programmi continuano a passare dall’emulazione, con possibili cali di prestazioni o compatibilità non sempre perfetta. Per navigazione, email, Office, streaming e attività leggere il problema può pesare poco; per software più specifici, invece, resta un limite da considerare.

Display e memoria sono i veri punti forti

Dove Samsung può giocarsi bene la partita è sulla scheda tecnica. Un OLED da 14 pollici a 120 Hz, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD rendono questo Galaxy Book molto interessante per chi vuole un portatile premium, reattivo e con tanto spazio già incluso.

È una differenza concreta rispetto a molti laptop entry-level, dove memoria e archiviazione sono spesso più limitate. Samsung sembra voler proporre un dispositivo più ricco, meno “base”, e questo potrebbe attirare chi guarda ai MacBook ma vuole restare su Windows 11.

La sfida resta sull’esperienza complessiva

Le specifiche, però, non bastano. Nel mercato dei laptop ARM conta molto l’esperienza reale: autonomia, compatibilità, silenziosità, qualità del trackpad, gestione del calore e integrazione con smartphone e servizi. Samsung può contare sull’ecosistema Galaxy, ma Windows deve ancora dimostrare di essere maturo quanto macOS su architettura ARM.

Il nuovo Galaxy Book Snapdragon sembra quindi un passo avanti importante, ma non ancora il rivale perfetto dei MacBook. Può diventare una scelta forte per chi vuole OLED, tanta RAM e Windows in un formato leggero; meno convincente, almeno per ora, per chi cerca un portatile ARM senza compromessi software.