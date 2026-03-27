Samsung sfida Apple sul terreno più comodo di tutti: ora il Galaxy S26 parla con AirDrop

Samsung prova a ridurre una delle distanze più fastidiose tra Android e Apple, perché con l’ultimo aggiornamento il Galaxy S26 rende molto più semplice lo scambio di file con iPhone e Mac.

Per anni uno dei limiti più evidenti per chi vive tra ecosistemi diversi è stato proprio questo: passare rapidamente una foto, un documento o un video da un telefono Android a un dispositivo Apple senza dover ricorrere a soluzioni più lente o meno immediate. Ora il Galaxy S26 cambia parzialmente questo scenario, avvicinandosi a un’esperienza che ricorda da vicino quella di AirDrop e rendendo il trasferimento molto più naturale di quanto accadesse finora.

Che cosa cambia davvero sul Galaxy S26

La novità ruota attorno a Quick Share, che dopo il nuovo aggiornamento permette di individuare anche dispositivi Apple pronti a ricevere file. In pratica, chi usa un Galaxy S26 può avviare lo scambio e vedere comparire tra i destinatari un iPhone o un Mac, purché quel dispositivo sia impostato in modo da poter ricevere contenuti da tutti. È proprio questo il dettaglio che rende la funzione interessante: non si parla più soltanto di condivisione rapida interna al mondo Android, ma di un ponte molto più concreto verso l’universo Apple.

Il vantaggio, per l’utente comune, è immediato. Chi lavora su Mac ma usa uno smartphone Samsung, oppure chi in famiglia ha dispositivi di marchi diversi, si ritrova con una soluzione molto più semplice per passare file da una parte all’altra. Ed è un cambiamento che si sente subito, perché tocca una delle azioni più banali e frequenti nella vita digitale di ogni giorno.

Perché questa novità conta più di quanto sembri

Il punto forte non è solo tecnico. Da anni lo scambio file rapido è uno degli elementi che hanno reso AirDrop così apprezzato nel mondo Apple. Funziona bene, è immediato e riduce quasi a zero la frizione nel passaggio di contenuti tra dispositivi vicini. Android, invece, pur avendo alternative valide, ha spesso dato la sensazione di offrire un’esperienza più frammentata, soprattutto quando entravano in gioco piattaforme diverse.

Con questa mossa, Samsung cerca di colmare proprio quel divario. Non significa cancellare tutte le differenze tra i due ecosistemi, ma vuol dire rendere meno rigido uno dei confini che finora risultavano più scomodi. Ed è questo che rende la novità così facile da capire anche fuori dal pubblico più tecnico: non è una funzione nascosta da sviluppatori, ma qualcosa che può risolvere un problema reale nel giro di pochi secondi.

Come funziona lo scambio con iPhone e Mac

Il meccanismo resta abbastanza semplice, ma richiede una condizione precisa. Sul lato Apple, il dispositivo deve essere impostato per ricevere file da Everyone. Se questa modalità non è attiva, il Galaxy S26 non lo vedrà come destinatario disponibile. Una volta superato questo passaggio, però, il trasferimento avviene in modo rapido e diretto, molto vicino all’idea di condivisione immediata che gli utenti Apple conoscono già bene.

Questo significa anche che la novità non elimina del tutto i piccoli passaggi necessari per far parlare due ecosistemi diversi, ma li riduce molto. Ed è già un risultato importante. In passato il semplice invio di una foto da Android a Mac poteva trasformarsi in una perdita di tempo fatta di app, cavi, cloud o messaggi inviati a sé stessi. Qui invece la logica è molto più lineare.

Una mossa utile anche per chi non vive in un solo ecosistema

La parte più interessante è forse questa. Oggi molte persone non usano più dispositivi tutti dello stesso marchio. C’è chi lavora su MacBook ma preferisce Android sul telefono, chi ha un iPhone personale e un tablet Samsung, chi condivide file in famiglia tra apparecchi molto diversi. In questo scenario, la rigidità tra piattaforme diventa un ostacolo concreto e non solo una questione di principio.

Per questo l’arrivo di questa funzione sul Galaxy S26 ha un peso reale. Non cambia da solo il rapporto tra Samsung e Apple, ma rende più semplice una parte dell’esperienza che finora restava inutilmente complicata. Ed è spesso così che si misurano le novità migliori: non da quanto fanno rumore il primo giorno, ma da quanto riescono a togliere attrito alle abitudini di ogni giorno.