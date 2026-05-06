Samsung, stanno per sparire tutti i messaggi: cosa fare assolutamente prima di luglio

Samsung, a quanto pare c’è una svolta da considerare in vista dei prossimi anni: cosa sapere in vista di luglio.

Il passaggio non è improvviso, ma il segnale è chiaro da mesi e ora entra nella fase decisiva. L’app Samsung Messages, per anni punto di riferimento per la gestione degli SMS sui dispositivi Galaxy, è destinata a uscire definitivamente di scena entro luglio 2026. Una scelta che non riguarda soltanto un software, ma segna un cambio di strategia più ampio, destinato a ridefinire il modo in cui milioni di utenti Android comunicano ogni giorno.

La fine di un’app simbolo dell’ecosistema Galaxy

Per chi utilizza uno smartphone Samsung da tempo, Samsung Messages non è mai stata una semplice applicazione. Era parte integrante dell’esperienza d’uso, un elemento stabile e riconoscibile in un ecosistema costruito per offrire continuità e controllo.

Oggi, però, il contesto è cambiato. L’app non è più disponibile per il download sui nuovi dispositivi, come quelli della gamma Samsung Galaxy S26, segnale evidente di una transizione già avviata. Samsung ha scelto di non sviluppare ulteriormente una piattaforma proprietaria, preferendo convergere verso una soluzione esterna ma più ampia e integrata.

Perché Samsung ha deciso di chiudere l’app

Alla base della decisione c’è una strategia precisa: puntare su una piattaforma unificata per Android. Il passaggio naturale è verso Google Messages, l’app sviluppata da Google che negli ultimi anni è diventata lo standard di riferimento per la messaggistica SMS e RCS.

Non si tratta solo di una sostituzione tecnica. Google Messages offre un livello di integrazione superiore, con funzionalità che vanno oltre il semplice invio di messaggi. La gestione dei contenuti multimediali, il supporto alla messaggistica avanzata RCS, le opzioni di sicurezza e privacy e l’integrazione con strumenti basati su intelligenza artificiale rappresentano elementi che Samsung ha scelto di non replicare internamente. Mantenere due piattaforme parallele avrebbe significato duplicare gli sforzi senza un reale vantaggio competitivo.

Uno degli aspetti meno evidenti, ma più rilevanti, riguarda l’integrazione delle nuove tecnologie. Google Messages è progettata per dialogare con sistemi avanzati come Gemini, che consentono di intervenire direttamente sui contenuti, migliorare immagini o suggerire risposte.

Questo tipo di evoluzione segna un punto di rottura rispetto al passato. La messaggistica non è più soltanto uno strumento di comunicazione, ma diventa un ambiente intelligente, capace di adattarsi alle esigenze dell’utente e di integrarsi con altri dispositivi.

Cosa cambia per chi usa ancora Samsung Messaggi

Per gli utenti, il cambiamento è già in corso. Samsung ha avviato una serie di notifiche che accompagnano verso la migrazione, rendendo il passaggio il più possibile fluido. Installare Google Messages e impostarla come applicazione predefinita è un’operazione semplice, ma soprattutto automatizzata.

Il trasferimento dei dati rappresenta uno degli aspetti più delicati. SMS, cronologia delle conversazioni e contenuti condivisi vengono migrati progressivamente, con tempi che possono variare in base alla quantità di informazioni salvate. In alcuni casi, il processo può richiedere anche diverse ore, ma non comporta la perdita dei dati.

Non tutte le piattaforme, però, saranno in grado di seguire questo cambiamento senza limitazioni. Gli smartwatch basati su Tizen, in particolare quelli precedenti alla generazione Samsung Galaxy Watch4, continueranno a gestire gli SMS ma con funzionalità ridotte.

La mancanza di compatibilità completa con Google Messages comporterà l’impossibilità di accedere alla cronologia completa delle conversazioni, segnando una separazione netta tra vecchio e nuovo ecosistema.

Un cambiamento che riguarda tutto Android

La chiusura di Samsung Messages non è un episodio isolato, ma parte di una trasformazione più ampia. L’ecosistema Android sta progressivamente convergendo verso standard comuni, riducendo la frammentazione che per anni ha rappresentato uno dei suoi limiti principali.

Per Samsung, questo significa rinunciare a una parte della propria identità software, ma allo stesso tempo rafforzare la compatibilità e l’integrazione con il resto del sistema.

Il risultato è un equilibrio diverso, in cui il controllo diretto lascia spazio a una collaborazione più stretta con Google. Una scelta che potrebbe apparire tecnica, ma che in realtà racconta molto di come sta cambiando il rapporto tra produttori, software e utenti.

Nel tempo, sarà proprio questo nuovo equilibrio a determinare il valore dell’esperienza d’uso, in un contesto in cui la semplicità e l’integrazione stanno diventando più importanti della personalizzazione estrema.