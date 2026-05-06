ChatGPT cambia ancora: risposte più brevi, meno errori e più controllo su cosa ricorda

OpenAI sta aggiornando ChatGPT con GPT-5.5 Instant, un modello pensato per rendere le risposte più affidabili, più concise e meno cariche di formattazioni inutili.

È un cambiamento meno spettacolare di una nuova funzione virale, ma può incidere molto sull’uso quotidiano. Chi usa ChatGPT per scrivere, studiare, lavorare o cercare spiegazioni rapide dovrebbe notare un comportamento più asciutto, con meno risposte gonfiate, meno elenchi superflui e un tono più naturale.

Secondo OpenAI, GPT-5.5 Instant produce il 52,5% in meno di affermazioni inventate rispetto a GPT-5.3 Instant nei test interni su domande delicate, come medicina, legge e finanza. Il dato non significa che ChatGPT diventi infallibile, ma indica un passo avanti su uno dei problemi più discussi dell’intelligenza artificiale: la tendenza a dare risposte convincenti anche quando non ha basi solide. Proprio per questo resta importante verificare le informazioni nei casi più importanti.

Risposte più pulite e meno “ansiose”

Una delle novità più visibili riguarda lo stile. OpenAI descrive GPT-5.5 Instant come un modello più diretto, capace di dare risposte più brevi senza perdere i dettagli utili. In pratica, dovrebbe ridurre quei comportamenti che molti utenti trovavano fastidiosi: troppe liste, troppe frasi di contorno, domande finali non necessarie e un tono a volte troppo entusiasta. Per chi usa ChatGPT ogni giorno, anche questo può fare una differenza concreta.

Il nuovo modello migliora anche in alcuni compiti pratici, tra cui ragionamento su immagini caricate, domande scientifiche e matematiche, oltre alla capacità di capire quando usare la ricerca web per rispondere meglio. È un dettaglio importante, perché molte richieste dipendono da informazioni aggiornate. Se il modello riconosce più spesso quando deve controllare online, il rischio di risposte datate o troppo sicure può ridursi.

Memoria più visibile e gestibile

La seconda novità riguarda la personalizzazione. ChatGPT può usare meglio il contesto già condiviso dall’utente, come chat precedenti, memorie salvate, file e, dove disponibili, servizi collegati. La parte più interessante è l’arrivo delle “fonti memoria”: quando una risposta viene personalizzata, l’utente può vedere quali informazioni hanno contribuito a orientarla e intervenire se qualcosa è sbagliato, vecchio o non più rilevante.

Questa funzione serve a rendere più trasparente un aspetto spesso poco chiaro: che cosa ChatGPT sa o crede di sapere sull’utente. Se, per esempio, conserva un’informazione superata su lavoro, città, preferenze o progetti, diventa più semplice correggerla o eliminarla. Le fonti memoria sono in distribuzione sui piani consumer, mentre l’uso più avanzato del contesto da chat passate, file e Gmail collegato parte da Plus e Pro sul web.

GPT-5.5 Instant viene distribuito a tutti gli utenti di ChatGPT, compresi quelli gratuiti, mentre gli utenti a pagamento potranno continuare a usare GPT-5.3 Instant per un periodo limitato tramite le impostazioni di configurazione. Il senso dell’aggiornamento è chiaro: meno effetto scenico, più utilità concreta. Per chi usa l’AI ogni giorno, la vera novità potrebbe essere proprio questa normalità migliore: risposte più calme, più controllabili e meno inclini a inventare quando la posta in gioco è alta.