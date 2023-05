SCONTO MOSTRUOSO per il top dei monitor Asus da gaming!

I monitor da gaming hanno due caratteristiche costanti: prestazioni top e prezzo spesso fuori scala. D’altronde la qualità si paga salata. Non sono per tutti insomma. Ma oggi Amazon ci regala un sogno. Incredibile ma vero, ASUS TUF Gaming VG289Q, un monitor gigantesco e super veloce che ha un prezzo di listino da togliere il fiato, 439 euro, oggi possiamo pagarlo 309,99 euro! Uno sconto mostruoso, un 29 % bello pesante che ci fa risparmiare la gargantuesca cifra di 130 euro! INSTABUY prima che finisca!

Prezzo mostruosamente basso per prestazioni che fanno paura

Il design di ASUS TUF Gaming VG289Q è elegante e discreto. È dotato di un supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, che consente di posizionare lo schermo secondo le proprie preferenze. Inoltre, il monitor ha un rivestimento antiriflesso, che migliora la visibilità dell’immagine in ambienti luminosi.

Una delle caratteristiche principali di ASUS TUF Gaming VG289Q è la sua risoluzione 4K Ultra HD. Questo mette subito in chiaro che siamo di fronte ad un display senza compromessi. Il monitor supporta anche la tecnologia High Dynamic Range, ovvero l’HDR 10, che offre una gamma dinamica più ampia e una maggiore luminosità. Questo si traduce in un’immagine con colori più vividi e contrasti più profondi, offrendo un’esperienza visiva ancora più realistica e coinvolgente.

Il tempo di risposta è da pole position, 5 ms, mentre per rendere il tutto ancor più fluido con zero lag e scatti vari troviamo la tecnologia Adaptive-Sync dedicato alle GPU NVIDIA che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con i frame a schermo prodotti dalla scheda grafica, eliminando il famigerato tearing. La stessa cosa la fa anche il FreeSync per schede grafiche AMD Radeon invece. Compatibilità al massimo quindi nell’ottica di rendere i videogiochi sempre più performanti e belli da vedere e giocare.

Un monitor del genere, un display da gaming Premium ASUS a questo prezzo scontatissimo, è un vero sogno ad occhi aperti. Approfittatene ora prima che tutti i PRO di Italia lo comprino al volo! Ben 130 euro di sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.