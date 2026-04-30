Se hai amato Sheldon Cooper ci sono 3 serie TV che non puoi perdere

Chi ha seguito per anni The Big Bang Theory sa bene che non si trattava solo di una sitcom. Era un equilibrio preciso tra comicità, ritmo e soprattutto relazioni umane.

Per questo motivo, quando si prova a cercare qualcosa di simile, il rischio è sempre lo stesso: fermarsi alla superficie e puntare solo sulla comicità, dimenticando tutto il resto.

In realtà, ciò che rendeva unica la serie era una combinazione difficile da replicare: dialoghi veloci, riferimenti culturali mirati, ma soprattutto un gruppo coeso, credibile, capace di evolversi nel tempo. È proprio su questi elementi che si gioca la partita delle serie “eredi”.

Tra le proposte più immediate c’è Young Sheldon, che prende uno dei personaggi più iconici e lo riporta all’infanzia. Il risultato è diverso, meno legato alla comicità pura e più orientato verso un racconto familiare. Eppure funziona, perché aggiunge profondità a una figura già conosciuta e riesce a mantenere un tono accessibile, senza perdere del tutto l’ironia che aveva reso celebre Sheldon.

Il gruppo prima di tutto: New Girl

Un’altra serie che intercetta lo stesso tipo di pubblico è New Girl. Qui il contesto cambia, ma la struttura resta simile: un gruppo di coinquilini, caratteri molto diversi tra loro, relazioni sentimentali che si intrecciano con l’amicizia. È una sitcom più emotiva, meno “tecnica” rispetto a The Big Bang Theory, ma proprio per questo riesce a coinvolgere anche chi cerca qualcosa di più leggero ma non banale.

Diverso ancora il discorso per Community, che rappresenta forse la declinazione più sperimentale di questo tipo di narrazione. Qui l’umorismo diventa più sofisticato, spesso meta-televisivo, con episodi che giocano apertamente con i generi e le convenzioni narrative. Non è una visione immediata per tutti, ma chi apprezzava il lato più nerd e autoreferenziale di The Big Bang Theory potrebbe trovarla particolarmente stimolante.

Le alternative da non sottovalutare

Guardando oltre, emergono altre proposte che, pur non essendo copie dirette, condividono alcuni elementi chiave. The IT Crowd, ad esempio, punta su un umorismo più tagliente e meno costruito sulle dinamiche sentimentali, ma riesce comunque a restituire quel senso di appartenenza tra personaggi “fuori posto” nel mondo reale.

Poi c’è How I Met Your Mother, che lavora soprattutto sul racconto di gruppo e sulla costruzione delle relazioni nel tempo. Qui la comicità è spesso intrecciata a momenti più malinconici, con una narrazione che guarda anche al passato e al futuro dei protagonisti.

Infine, Brooklyn Nine-Nine dimostra come il modello possa essere adattato anche ad altri contesti. Cambia l’ambientazione, ma resta la dinamica: personaggi ben definiti, ritmo sostenuto, battute che funzionano perché inserite in un sistema di relazioni solide.

Perché è così difficile trovare una vera erede

Il punto, però, è che nessuna di queste serie replica davvero The Big Bang Theory. E forse è proprio questo il motivo per cui continuano a essere cercate: non per sostituirla, ma per ritrovare almeno in parte quella sensazione di familiarità costruita nel tempo.

Alla fine, ciò che lo spettatore cerca non è solo una nuova serie da guardare, ma un nuovo gruppo con cui passare del tempo, episodio dopo episodio. E quando questo accade, ci si accorge che il paragone con Sheldon e gli altri diventa quasi secondario.