Se hai dei vecchi cd non buttarli: ti spiego come realizzare un oggetto che farà invidia anche agli architetti

Se con te hai dei vecchi ch non devi assolutamente buttari: ecco come realizzare un oggetto davvero straordinario.

Restano nei cassetti, dentro scatole dimenticate. CD musicali, film, raccolte masterizzate anni fa. Oggetti che non servono più, ma che non vengono mai davvero eliminati. Il motivo è semplice: occupano poco spazio e si rimandano sempre.

Il punto è che non sono solo supporti inutilizzati. Sono materiali già pronti per essere riutilizzati, con caratteristiche precise: superficie riflettente, resistenza, facilità di taglio. E da qui nasce un uso completamente diverso, che non ha nulla a che fare con la tecnologia.

Da supporto digitale a materiale decorativo

Il CD è fatto di policarbonato e ha una superficie che riflette la luce in modo irregolare. Non è uno specchio perfetto, ma proprio per questo crea effetti visivi particolari. La luce cambia a seconda dell’angolazione, generando variazioni che non si ottengono con materiali standard.

Questo lo rende adatto a lavori decorativi. Non come sostituto economico, ma come elemento con una sua identità. Chi lavora con interni lo sa: superfici non uniformi creano movimento visivo.

E qui entra in gioco l’idea più semplice da realizzare. La base è minimale. Una struttura rigida, cartone spesso o legno. Sopra si costruisce una forma. La più utilizzata è quella della luna, perché permette di sfruttare bene le geometrie irregolari dei pezzi.

I CD non si usano interi. Vanno tagliati. Prima però serve ammorbidirli, anche solo lasciandoli in acqua calda per qualche minuto. Il materiale diventa più lavorabile e si evita che si spezzi in modo incontrollato.

Una volta tagliati, i frammenti vengono incollati partendo dai bordi. Non devono combaciare perfettamente, anzi, è proprio lo spazio tra un pezzo e l’altro a creare l’effetto finale. Piccole fughe, qualche millimetro, che poi possono essere riempite con stucco o lasciate così.

Perché questo oggetto cambia la percezione di uno spazio

Non è solo una questione estetica. Un oggetto del genere riflette la luce in modo diverso rispetto a uno specchio tradizionale. Non restituisce un’immagine nitida, ma frammentata, più dinamica.

In un ambiente domestico, questo si traduce in un punto che attira lo sguardo senza essere invadente. Non è un complemento neutro, ma nemmeno dominante. Sta in mezzo.

E soprattutto è unico. Non esistono due composizioni identiche, perché dipendono da come vengono tagliati e posizionati i pezzi. Il valore sta anche nel fatto che non serve acquistare nulla di specifico. I CD sono già lì. La base si trova facilmente. Colla, strumenti semplici. Il processo non richiede competenze tecniche particolari, solo un minimo di precisione.

Non è un oggetto industriale, e si vede. Ma è proprio questa la differenza. Non è pensato per essere perfetto, ma per essere costruito.

E in un contesto dove molti oggetti arrivano già finiti, questa è una variazione che si nota.

Quello che prima era archiviazione, oggi può diventare superficie, luce, decorazione. E questa trasformazione non passa da un processo complesso, ma da un uso diverso dello stesso oggetto.