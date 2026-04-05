"Se non cambiano non sopravvivremo": cosa spaventa il CEO di Toyota

L’ex CEO di Toyota, Koji Sato, ha lanciato una dichiarazione franca e potente che scuote uno dei pilastri dell’industria automobilistica mondiale.

Parlando davanti a una platea di fornitori durante un importante vertice, Sato ha sottolineato che la competizione globale sta cambiando con una rapidità tale che senza un profondo cambiamento nel modo di produrre e competere, Toyota — e l’industria automobilistica occidentale in generale — rischia di non sopravvivere alle nuove dinamiche del mercato.

Le sue parole — “Se le cose non cambiano, non sopravvivremo” — non sono un semplice slogan, ma un richiamo urgente all’adattamento, reso ancora più stringente dal consolidamento dei concorrenti asiatici, in particolare di quelli cinesi.

La concorrenza cinese: non più un fenomeno lontano

Il volto di questa sfida è rappresentato dai brand automobilistici cinesi, capaci negli ultimi anni di crescere a ritmi impressionanti sia in termini di produzione sia in termini di tecnologia. Aziende come BYD, ad esempio, hanno saputo combinare autonomia delle batterie, rapidità di produzione e prezzi molto competitivi, spingendo il mercato verso nuovi standard. Molti osservatori internazionali notano che proprio questi marchi hanno messo sotto pressione i tradizionali costruttori globali offrendo modelli elettrici avanzati e disponibili a prezzi più accessibili.

Questa spinta non è solo teoria: in diversi mercati europei e asiatici, l’offerta cinese ha già aumentato la propria quota, mentre marchi storici occidentali e giapponesi si confrontano con modelli elettrici sempre più performanti e con strategie di produzione più snelle.

Sato non si è limitato a lanciare l’allarme: ha parlato anche di collaborazione tra i fornitori e di una trasformazione dell’intera catena produttiva. La spinta è verso una maggiore flessibilità, una velocità di sviluppo più elevata e una revisione di alcuni dei canoni tradizionali che hanno reso Toyota così rispettata per decenni.

Questa trasformazione, secondo il suo messaggio, non è un azzardo ma una necessità: l’industria deve evolvere nell’organizzazione e nell’approccio per restare competitiva su scala globale, soprattutto di fronte a modelli di business che in Cina hanno già messo alla prova i sistemi produttivi più consolidati.

Pur assumendo la guida dell’azienda, il nuovo CEO Kenta Kon ha riconosciuto la realtà delle gravi sfide che Toyota affronta. Anche sotto la sua direzione, infatti, la compagnia ha ribadito che, nonostante i risultati di vendita globali e il ruolo di leader mondiale, non è in una posizione di sicurezza assoluta. Kon ha insistito sulla necessità di ricostruire le fondamenta competitive e rafforzare l’azienda per il futuro.

La leadership di Toyota sembra quindi orientata a una strategia più ampia e strutturata, capace di rispondere all’accelerazione della concorrenza e alle trasformazioni del settore, senza tuttavia rinunciare alla reputazione di qualità e affidabilità che ha caratterizzato il marchio per decenni.

Quale futuro per Toyota e l’automotive globale?

L’allarme lanciato da Sato non è isolato: altri dirigenti nel settore automobilistico mondiale hanno espresso preoccupazioni simili sulla rapidità dei cambiamenti tecnologici e sulla concorrenza internazionale, specialmente nel campo delle auto elettriche.

La sfida è aperta: mantenere l’identità e i valori tradizionali dell’industria automobilistica, pur adattandosi a un mercato che richiede velocità, digitalizzazione e prezzi più aggressivi. La capacità di Toyota di rispondere a questa pressione diventerà un tassello importante per capire il futuro dell’automotive globale.