Sharp 24FH6EA è la Smart TV con Android più economica su Amazon Italia

Se cerchi una soluzione economica per il tuo intrattenimento domestico, la SHARP 24FH6EA potrebbe essere la scelta giusta. Questo modello di Smart TV da 24 pollici è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo promozionale di 139,90€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale. Con un design frameless e un sistema operativo Android TV, si distingue per unire praticità e funzionalità avanzate in un formato ridotto e ad un prezzo bassissimo.

Sharp 24FH6EA: come è fatta

La SHARP 24FH6EA è progettata per garantire un’esperienza visiva di qualità grazie al suo pannello LCD con risoluzione HD Ready (1366×768 pixel). Il contrasto dinamico di 1.000.000:1 e l’angolo di visione di 178 gradi assicurano immagini nitide e una buona visibilità da ogni punto della stanza. Queste caratteristiche rendono il dispositivo ideale per spazi ridotti, come camere da letto o cucine.

Dal punto di vista software, la presenza di Android TV amplia notevolmente le possibilità di utilizzo. È possibile accedere al Google Play Store per scaricare le principali app di streaming e usufruire del Chromecast integrato per trasmettere contenuti direttamente dai dispositivi mobili. La connettività è garantita da moduli Wi-Fi e Bluetooth, oltre a porte HDMI e USB per collegare periferiche esterne.

Un altro aspetto interessante è il comparto audio. La TV supporta i formati Dolby Digital Plus e Dolby AC-4, con una configurazione surround 5.1 e una potenza in uscita di 17 Watt, una caratteristica sorprendente per un dispositivo di queste dimensioni. Questo la rende adatta non solo alla visione di contenuti video, ma anche all’ascolto di musica o podcast con una qualità audio superiore alla media per la sua categoria.

Il design compatto, con un peso di soli 2,2 kg, facilita il trasporto e l’installazione in qualsiasi ambiente. Inoltre, la compatibilità con lo standard DVB-T2 garantisce la ricezione dei canali del digitale terrestre di ultima generazione, un elemento indispensabile per rimanere al passo con le attuali tecnologie di trasmissione.

SHARP 24FH6EA: l’offerta Amazon

L’offerta attuale su Amazon Italia rende la SHARP 24FH6EA un’opzione ancora più interessante per chi cerca una Smart TV accessibile ma completa. Di fatto, almeno tra le TV di marca e di qualità, è oggi il modello che costa di meno. Grazie alle sue caratteristiche tecnico, e a questo prezzo, la Smart TV Sharp da 24 pollici è un’offerta da non perdere.

