Shazam arriva dentro ChatGPT: ora puoi riconoscere una canzone senza cambiare app

Una canzone parte in sottofondo, magari in un bar, in macchina o mentre scorri un video, e la domanda è sempre la stessa: che brano è?

Da oggi quella risposta può arrivare direttamente dentro ChatGPT. Non serve più uscire dall’app, aprire Shazam o cercare altrove. Basta scrivere una semplice richiesta e il sistema prova a riconoscere la musica che stai ascoltando.

La novità riguarda proprio Shazam, il servizio diventato negli anni uno dei punti di riferimento per identificare i brani ascoltati per caso. L’app, che fa parte dell’universo Apple, ora può essere utilizzata anche all’interno di ChatGPT, trasformando la chat in uno strumento capace di riconoscere una canzone mentre si continua a parlare con l’assistente.

Come funziona Shazam dentro ChatGPT

L’idea è semplice e punta a eliminare un passaggio che molti utenti fanno ogni giorno. Invece di uscire dall’app, aprire Shazam e avviare il riconoscimento musicale, tutto avviene nello stesso spazio della conversazione.

Per attivare il servizio bisogna entrare nella sezione delle app disponibili su ChatGPT e collegare il proprio account Shazam. Una volta completata la configurazione, il funzionamento è immediato. Basta iniziare un messaggio con la parola Shazam oppure digitare il comando /Shazam, come se si stesse richiamando una funzione dentro la chat.

A quel punto si può scrivere una domanda molto diretta: “Shazam, che canzone è questa?” oppure “Shazam, cosa sta suonando?”. Il sistema prova a identificare il brano e restituisce una scheda con alcune informazioni utili.

Compaiono il nome dell’artista, il titolo della canzone, la copertina dell’album e anche un dettaglio curioso: quante volte quel brano è stato identificato dagli utenti tramite Shazam. Un piccolo indicatore che spesso racconta quanto una traccia sia diffusa o stia diventando popolare.

Non solo riconoscimento: la musica entra nella conversazione

La parte interessante non è soltanto l’identificazione del brano. Una volta ottenuto il risultato, la conversazione può continuare. Chi usa la chat può chiedere, per esempio, di creare una playlist ispirata a quella canzone, oppure scoprire altri brani simili.

Qui entra in gioco l’integrazione con Apple Music, introdotta qualche tempo fa. In pratica ChatGPT può usare le informazioni del brano appena riconosciuto per suggerire musica dello stesso stile, dello stesso artista o della stessa atmosfera.

Chi ha l’app Shazam installata sul telefono può anche salvare direttamente la traccia nella propria libreria personale. In alternativa è possibile ascoltare un’anteprima del brano senza uscire dalla chat.

È un passaggio piccolo ma cambia alcune abitudini quotidiane. Chi ascolta molta musica spesso salta da un’app all’altra: prima si riconosce la canzone, poi si apre un servizio di streaming, poi magari si cerca il testo o si salva il brano tra i preferiti. Con questa integrazione alcune di queste azioni iniziano a stare nello stesso posto.

Disponibilità e dispositivi compatibili

Il nuovo collegamento tra Shazam e ChatGPT sta arrivando gradualmente in tutto il mondo. È disponibile sia su iOS sia su Android, oltre che nella versione web della piattaforma.

Per gli utenti cambia poco dal punto di vista dell’utilizzo quotidiano: la chat rimane la stessa, ma può attivare un servizio in più quando serve. Non è detto che diventi il modo principale per riconoscere una canzone, perché molti continueranno ad aprire direttamente Shazam. Però per chi sta già usando ChatGPT mentre ascolta musica, avere questa possibilità dentro la stessa schermata può risultare naturale.

È un altro segnale di come alcune app stiano lentamente smettendo di vivere isolate. Funzioni che prima richiedevano strumenti diversi cominciano a mescolarsi nello stesso spazio digitale. Non sempre questa integrazione cambia subito le abitudini, ma spesso basta poco perché diventi la nuova normalità.