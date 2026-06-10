WWDC26, Apple cambia fase: l’intelligenza artificiale prende il posto dell’iPhone al centro della scena

Al centro, questa volta, non c’era il solito aggiornamento di iOS e nemmeno una nuova sfilata di prodotti. C’erano Siri AI e Apple Intelligence. Il segnale è stato chiaro: Apple vuole recuperare terreno nell’intelligenza artificiale e spostare il cuore del suo ecosistema dal dispositivo al software che lo capisce, lo guida e, quando serve, prova ad anticipare le mosse di chi lo usa.

Siri AI diventa il centro dell’ecosistema Apple

Per anni Siri è stata il punto debole più visibile della piattaforma Apple. Il confronto con strumenti come ChatGPT, Gemini e Claude ha reso il divario ancora più evidente, cambiando anche quello che gli utenti si aspettano da un assistente digitale. Alla WWDC26, Cupertino ha provato a voltare pagina presentando una Siri AI molto più inserita nel sistema: capace, almeno secondo quanto mostrato durante il keynote, di leggere il contesto personale, seguire conversazioni più lunghe e dialogare con le app senza fermarsi ai vecchi comandi vocali. “Vogliamo che l’intelligenza sia disponibile dove serve, non chiusa in un’app separata”, ha detto un dirigente Apple dal palco dello Steve Jobs Theater, davanti a una platea di sviluppatori molto attenta.

Il punto, però, non è solo tecnico. Apple riconosce nei fatti che la prossima sfida non si giocherà soltanto su fotocamere, chip o design, ma sulla capacità del software di trasformare una richiesta in un’azione concreta.

L’iPhone come agente personale: cosa cambia nell’uso quotidiano

La novità vera non è una Siri AI più sciolta nelle risposte. È la possibilità che l’assistente svolga attività passando da un’app all’altra, mettendo insieme informazioni sparse tra Messaggi, Safari, Foto, Casa e Comandi Rapidi. È quello che il settore chiama “agente”: non un semplice chatbot, ma un sistema che capisce un obiettivo e prova a portarlo a termine usando gli strumenti presenti sul dispositivo. In pratica, l’utente potrebbe chiedere all’iPhone di recuperare una foto ricevuta in chat, inserirla in una nota, riassumere un documento o preparare una risposta tenendo conto di una conversazione precedente.

Tutto questo, nelle intenzioni di Apple, deve restare dentro il suo ecosistema. L’iPhone non deve diventare un terminale passivo per servizi nati altrove. È una scelta industriale molto precisa: se l’intelligenza artificiale resta fuori dal sistema operativo, il valore finisce nelle mani di chi controlla il modello; se invece entra nel cuore di iOS 27, resta legata all’esperienza Apple.

Apple Intelligence segmenta i dispositivi e spinge il rinnovo hardware

Con la nuova generazione di Apple Intelligence, aggiornare il sistema operativo non vorrà più dire avere tutte le funzioni disponibili. È uno dei passaggi più delicati emersi dalla WWDC26. Alcune funzioni avanzate di Siri AI richiedono risorse hardware importanti, soprattutto per far girare i modelli direttamente sul dispositivo, e non saranno disponibili su tutti gli apparecchi compatibili con iOS 27. Secondo le informazioni diffuse durante la presentazione e riprese dagli sviluppatori, il modello AI più evoluto in locale richiede 12 GB di RAM: una soglia che esclude diversi iPhone ancora recenti e crea differenze anche dentro le gamme più nuove. Finora la distinzione tra modelli passava soprattutto da display, autonomia, fotocamere e processore.

Ora passa anche dalla possibilità di usare funzioni di intelligenza artificiale on-device. Per Apple è una spinta evidente al ricambio: nei prossimi anni molti utenti potrebbero cambiare iPhone non per una fotocamera migliore o per un nuovo design, ma per avere la versione completa di Apple Intelligence. Una svolta meno appariscente, ma molto concreta.

Europa e Cina escluse: la rivoluzione AI parte già frammentata

Il limite più pesante, almeno per gli utenti italiani ed europei, riguarda la disponibilità geografica. Siri AI non arriverà al debutto su iPhone e iPad nell’Unione Europea, mentre sarà accessibile su macOS 27, watchOS 27 e visionOS 27, secondo quanto comunicato da Apple nel quadro delle tensioni regolatorie legate al Digital Markets Act. In Cina, invece, pesano le norme locali sull’intelligenza artificiale e la necessità di adattare i servizi alle autorizzazioni richieste da Pechino.

Il risultato è una partenza a due velocità. Negli Stati Uniti l’iPhone potrà diventare subito il laboratorio principale della nuova strategia AI; in Europa, invece, gli sviluppatori non potranno testare né integrare le stesse funzioni su iOS e iPadOS, con un possibile ritardo anche per le app locali. “Il problema non è solo quando arriverà, ma con quali regole”, ha confidato uno sviluppatore europeo dopo il keynote, riassumendo una preoccupazione diffusa. La WWDC26 racconta così una Apple ambiziosa, ma costretta a muoversi in un mercato sempre più diviso: l’AI nasce globale nelle intenzioni, però parte già spezzata tra regole, sovranità digitale e rapporti di forza tra piattaforme e governi.