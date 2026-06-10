Ti rubano il telefono e tu lo autodistruggi con un SMS: come funziona il T-CREATE EXPERT P35SG

A differenza dei tradizionali dispositivi consumer, questo SSD non punta alla capacità o alla velocità, ma alla protezione assoluta dei dati sensibili, impedendo recuperi anche mediante analisi forense.

Autodistruzione da remoto con Wireless One-Click Data Destruction

Il cuore del T-CREATE EXPERT P35SG è il modulo 4G-LTE integrato. Ricevendo un semplice SMS, il dispositivo avvia una procedura in due fasi: prima cancella in modo sicuro i dati presenti nella memoria, poi applica una tensione elevata per danneggiare fisicamente l’SSD, rendendo i dati irrecuperabili. Tutto il processo viene monitorato in tempo reale dall’utente tramite notifiche, che indicano lo stato di avanzamento dell’autodistruzione.

Non è necessario trovarsi vicino al dispositivo o essere connessi a una rete Wi-Fi: il sistema è pensato per garantire interventi rapidi anche in caso di furto o smarrimento. Inoltre, è previsto un pulsante fisico per avviare manualmente la distruzione dei dati, offrendo una seconda opzione di sicurezza.

Questo SSD è destinato a un pubblico enterprise e professionale, come dirigenti, ingegneri o chi gestisce documenti riservati. La soluzione si rivela particolarmente utile per chi viaggia frequentemente con dati sensibili, consentendo di proteggere informazioni critiche senza dipendere da servizi cloud o crittografia complessa. L’autodistruzione immediata elimina ogni rischio che i dati possano finire nelle mani sbagliate.

Sicurezza e controllo immediato

Oltre alla cancellazione fisica e digitale, l’SSD include sistemi che rendono il recupero dei dati praticamente impossibile anche con strumenti di analisi forense avanzati. Grazie alla connettività mobile, l’utente può attivare la procedura da qualsiasi luogo, garantendo una risposta rapida in caso di emergenza. Questo approccio rappresenta una vera rivoluzione nella sicurezza dei dispositivi portatili, superando i limiti degli SSD tradizionali o degli smartphone con funzionalità simili.

TEAMGROUP non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale del T-CREATE EXPERT P35SG né le date di lancio sul mercato. È probabile che il prodotto rimanga una soluzione di nicchia, rivolta a chi necessita di protezione estrema dei dati, ma il concetto di SSD autodistruttivo da remoto potrebbe aprire la strada a futuri dispositivi pensati per garantire sicurezza totale in contesti professionali o militari.

Il T-CREATE EXPERT P35SG offre un sistema di autodistruzione sicuro, rapido e controllabile da remoto, rendendo la perdita fisica del dispositivo praticamente ininfluente sui dati contenuti al suo interno. Un passo avanti nella protezione delle informazioni critiche, destinato a rivoluzionare il modo in cui pensiamo alla sicurezza degli storage esterni.