Smart Tag in offerta: 4 tracker Bluetooth a meno di 40€ su Amazon

Scopri Android Smart Tag, il localizzatore Bluetooth impermeabile compatibile con Google Find Hub, perfetto per trovare chiavi, bagagli e portafogli.
Claudio Gelisi
Pubblicato il 23 set 2025
Se perdere le chiavi, il portafoglio o il bagaglio ti fa venire i brividi, questa è l’occasione che non puoi lasciarti scappare. Su Amazon, il set di Android Smart Tag di Ajblg è ora proposto a un prezzo imperdibile: solo 38,99 euro invece di 59,99 euro. Parliamo di una soluzione che unisce praticità e sicurezza, ideale per chi desidera tenere sotto controllo i propri oggetti più preziosi senza spendere una fortuna. Il risparmio è concreto e immediato, perfetto per chi vuole regalarsi un accessorio utile senza attendere il Black Friday o le offerte di fine stagione. Con questa promozione, ricevi ben quattro tracker Bluetooth di colore nero, pronti a diventare i tuoi alleati nella quotidianità: agganciali a chiavi, zaini, valigie o qualsiasi oggetto a cui tieni, e dimentica lo stress delle ricerche infinite.

Un’offerta che semplifica la vita

Acquistare Android Smart Tag di Ajblg significa portarsi a casa una tecnologia pensata per chi non vuole compromessi tra funzionalità e semplicità d’uso. Grazie all’integrazione con l’app Google Find Hub, la localizzazione dei tuoi effetti personali diventa un gioco da ragazzi: basta un tap sullo smartphone per far emettere al tracker un suono potente fino a 100 decibel, facilmente udibile entro un raggio di 20 metri quadrati. Se temi di dimenticare qualcosa, la funzione Forget Reminder ti avvisa in tempo reale con una notifica e un segnale acustico non appena l’oggetto si allontana oltre la soglia di sicurezza. E se dovesse capitare il peggio? La modalità Lost Mode sfrutta la rete globale dei dispositivi Android collegati a Find My Device, aumentando esponenzialmente le possibilità di ritrovare ciò che hai perso. Tutto questo senza complicazioni, senza configurazioni laboriose e con la massima rapidità.

Protezione, autonomia e privacy al top

Non solo comodità, ma anche sicurezza: il Android Smart Tag di Ajblg vanta la certificazione IP68, che garantisce impermeabilità e resistenza alla polvere, così puoi usarlo ovunque senza preoccupazioni. L’autonomia è un altro punto di forza: la batteria CR2032 sostituibile assicura oltre 365 giorni di funzionamento, con notifiche tempestive quando è il momento di cambiarla. E la privacy? Nessun dato di localizzazione viene archiviato e il sistema di crittografia DES mette al sicuro ogni informazione. Compatto e leggero (appena 60 grammi e dimensioni di 11,2 x 11,1 x 2 cm), questo dispositivo si integra perfettamente con la tua routine, senza mai essere d’ingombro. Approfitta subito dell’offerta su Android Smart Tag di Ajblg: la soluzione definitiva per chi vuole proteggere i propri oggetti e la propria tranquillità, con un rapporto qualità-prezzo che difficilmente troverai altrove.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

