Smartphone a meno di 150€: i 4 modelli che sembrano top di gamma

C’è stato un tempo in cui parlare di smartphone sotto i 150 euro significava accettare compromessi quasi umilianti. Display slavati, prestazioni incerte, aggiornamenti inesistenti. Oggi, senza fare finta che sia tutto rose e fiori, il quadro è cambiato. Non rivoluzionato, ma sicuramente evoluto.

E dentro questa fascia che continua a essere la più affollata — e spesso la più sottovalutata — si muovono dispositivi che, pur senza ambizioni da copertina, riescono a difendersi con una dignità che fino a pochi anni fa era impensabile.

La selezione dei migliori modelli Android economici effettuata dal portale tech TuttoAndroid, racconta proprio questo: non l’eccellenza, ma un equilibrio sempre più credibile tra prezzo e prestazioni.

Samsung Galaxy A16, quando il software diventa il vero lusso

Il primo nome da tenere d’occhio è il Samsung Galaxy A16, che gioca una partita diversa rispetto ai concorrenti diretti. Non cerca di stupire con numeri aggressivi o specifiche appariscenti. Punta invece su un terreno più sottile, ma decisivo: il supporto software.

Samsung promette fino a sei aggiornamenti Android, un orizzonte che arriva al 2030. In una fascia dove spesso si resta fermi alla versione iniziale, è un dettaglio che pesa più di qualsiasi megapixel in più. Il resto è onesto: batteria da 5.000 mAh, processore Exynos 1330, configurazione 4/128 GB. Nessun guizzo, ma una coerenza rara.

HONOR 400 Smart, autonomia senza compromessi (quasi)

Poi c’è HONOR 400 Smart, che sembra progettato per un’ossessione molto concreta: far durare la batteria il più possibile. I suoi 6500 mAh sono una dichiarazione d’intenti, più che una semplice specifica tecnica.

Il display a 120 Hz sorprende per fluidità, ma si ferma a una risoluzione HD+, scelta che tradisce il prezzo. Il processore Snapdragon 6s Gen 3 fa il suo dovere senza entusiasmare, mentre la fotocamera da 50 MP resta confinata a un uso quotidiano, senza pretese. È uno smartphone che non prova a fare tutto, ma fa bene quello che promette: durare.

Motorola moto g56 5G, il più equilibrato del gruppo

Nel mezzo si inserisce il Motorola moto g56 5G, probabilmente il più completo tra i modelli sotto i 150 euro — almeno sulla carta. Qui c’è il 5G, c’è un display Full HD+ a 120 Hz, c’è una batteria da 5200 mAh che regge senza affanni.

Ma il vero punto di forza è l’equilibrio generale. Il chip MediaTek Dimensity 7060, abbinato fino a 12 GB di RAM, regge bene il multitasking quotidiano. La memoria espandibile è un vantaggio concreto, mentre certificazioni come IP68/IP69 e Gorilla Glass 7i alzano l’asticella sulla resistenza. Non è spettacolare, ma è sorprendentemente solido.

Redmi Note 14 5G, il più ambizioso (e si vede)

Infine, Redmi Note 14 5G è quello che prova a spingersi un po’ più in là. Lo fa con numeri che, sulla carta, appartengono a una fascia superiore: sensore da 108 MP, fino a 12 GB di RAM, storage che arriva a 512 GB.

Il cuore è il Dimensity 7025 Ultra, che garantisce prestazioni più che dignitose. La batteria supera i 5000 mAh e permette di coprire giornate intense senza troppe ansie. È lo smartphone che più si avvicina all’idea di “tuttofare”, anche se questo comporta inevitabilmente qualche compromesso nella gestione complessiva.

Il punto, alla fine, è semplice: sotto i 150 euro non esiste lo smartphone perfetto. Esistono scelte.

Ogni modello qui racconta una priorità diversa: aggiornamenti, autonomia, equilibrio, ambizione.

E forse è proprio questo il vero cambiamento. Non si tratta più di “accontentarsi”, ma di capire cosa si è disposti a sacrificare. Perché anche nella fascia più economica, oggi, qualcosa da scegliere c’è davvero.