Smartphone, devi disattivare subito questa impostazione quando sei fuori casa: ti sottraggono i dati

C’è una scena che si ripete sempre: un’auto parcheggiata in una zona affollata che nasconde una tecnologia capace di raggiungere migliaia di telefoni.

È da qui che parte una delle truffe più insidiose degli ultimi mesi, quella degli SMS blaster, un sistema che sta cambiando il modo in cui i criminali colpiscono le vittime.

A differenza delle classiche campagne di phishing, che si basano su database di numeri o invii tramite operatori telefonici, il cosiddetto SMS blaster funziona in modo completamente diverso. Si tratta di un dispositivo portatile che simula una vera antenna di telefonia mobile, inducendo gli smartphone nelle vicinanze a collegarsi automaticamente.

Una volta stabilita la connessione, il sistema invia messaggi fraudolenti direttamente ai telefoni, senza passare dalle reti ufficiali. Questo dettaglio è cruciale: significa che i tradizionali filtri anti-spam degli operatori non intervengono, rendendo la truffa molto più difficile da bloccare.

Non serve nemmeno conoscere il numero della vittima. Chiunque si trovi nel raggio d’azione – spesso poche centinaia di metri – può ricevere l’SMS.

Il meccanismo: come i telefoni vengono ingannati

Il punto debole sfruttato dai truffatori è tecnologico. Gli smartphone, per garantire sempre la connessione, tendono ad agganciarsi automaticamente alla rete con il segnale più forte. Il dispositivo malevolo si presenta proprio come la migliore opzione disponibile, costringendo il telefono a collegarsi.

In molti casi viene sfruttata la rete 2G, ancora supportata da tutti i telefoni ma meno sicura rispetto alle tecnologie più recenti. Qui manca un controllo rigoroso tra dispositivo e rete, e questo permette al sistema fraudolento di comportarsi come una stazione legittima.

Il risultato è un messaggio che appare credibile, spesso con mittenti apparentemente ufficiali: banche, corrieri, enti pubblici. In alcuni casi, il testo si inserisce persino nelle conversazioni già esistenti, rendendo la truffa quasi indistinguibile da una comunicazione reale.

La forza degli SMS blaster sta nella combinazione di tre fattori: velocità, anonimato e credibilità.

Con un solo dispositivo si possono raggiungere migliaia di persone in pochi minuti. Alcuni casi documentati parlano di centinaia di migliaia di messaggi inviati in un solo giorno.

Inoltre, i truffatori non dipendono da infrastrutture ufficiali, quindi non lasciano le stesse tracce digitali delle campagne tradizionali. Questo rende più complesso per le autorità individuare i responsabili.

Infine, la capacità di mascherare il mittente o di imitare comunicazioni già ricevute aumenta enormemente il tasso di successo.

Come difendersi nella pratica quotidiana

La difesa, in questo caso, non è solo tecnologica ma soprattutto comportamentale. Il primo segnale d’allarme resta sempre lo stesso: un messaggio che crea urgenza, invita a cliccare su un link o chiede dati personali.

Le regole non cambiano, ma diventano ancora più importanti. Non bisogna mai inserire credenziali o informazioni bancarie partendo da un SMS, anche se il mittente sembra affidabile. Meglio verificare sempre attraverso i canali ufficiali, come il sito della banca o l’app dedicata.

Un altro elemento da non sottovalutare è la consapevolezza: sapere che queste tecnologie esistono è già una forma di protezione. Perché la vera vulnerabilità, alla fine, non è il telefono ma la fiducia dell’utente.