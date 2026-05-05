Apple guarda a Samsung e Intel per i chip: perché può cambiare la produzione degli iPhone

Apple starebbe valutando Intel e Samsung come possibili partner per produrre negli Stati Uniti alcuni chip destinati ai suoi dispositivi.

Non si parla ancora di un accordo firmato, ma di colloqui esplorativi che mostrano quanto la produzione dei processori sia diventata una questione sempre più strategica. Oggi Apple dipende in larga parte da TSMC per i chip più avanzati di iPhone, iPad e Mac, ma la pressione sulla capacità produttiva e il peso crescente dell’intelligenza artificiale stanno spingendo molte aziende a cercare alternative più flessibili.

Il punto non è soltanto tecnico. Spostare una parte della produzione negli Stati Uniti significherebbe ridurre alcuni rischi legati alla concentrazione geografica della filiera e avvicinare una quota dei chip al mercato americano. Apple ha già investito molto nella manifattura statunitense e ha ampliato il proprio programma industriale con nuovi partner, ma produrre processori principali per i suoi dispositivi sarebbe un passaggio molto più delicato rispetto a componenti e materiali secondari. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Perché Apple guarda oltre TSMC

TSMC resta il partner più importante per Apple, soprattutto per i chip di fascia alta. La questione è che la domanda globale di semiconduttori avanzati continua a crescere, spinta anche dai sistemi AI e dai data center. Se la capacità produttiva disponibile non basta o diventa troppo contesa, avere una seconda o terza opzione può diventare un vantaggio enorme. È qui che entrano in gioco Intel e Samsung, due aziende con ambizioni forti nella produzione conto terzi.

Samsung sta costruendo un nuovo impianto in Texas, mentre Intel sta cercando da tempo di rafforzare il proprio ruolo come fonderia per clienti esterni. Per entrambe, un eventuale rapporto con Apple avrebbe un peso enorme, perché darebbe credibilità industriale a una sfida molto complessa: competere con TSMC nella produzione dei chip più sofisticati. Per Apple, invece, il vantaggio sarebbe avere più margine di manovra, senza dover dipendere da una sola catena produttiva.

Non è una scelta semplice per Apple

Il problema è che i chip Apple non sono componenti qualunque. I processori della serie A e della serie M sono progettati per lavorare in modo molto stretto con iPhone, iPad e Mac, e richiedono processi produttivi estremamente affidabili. Cambiare o affiancare un fornitore significa affrontare rischi su resa produttiva, consumi, prestazioni e disponibilità. Per questo Apple si muove con cautela e difficilmente affiderebbe subito i suoi chip più importanti a un nuovo partner senza lunghi test.

Intel avrebbe dalla sua il valore politico e industriale della produzione americana, ma deve dimostrare di poter reggere volumi e qualità richiesti da un cliente come Apple. Samsung, invece, ha grande esperienza nei semiconduttori e negli smartphone, ma dovrebbe convincere Apple sul fronte dell’affidabilità e della competitività dei suoi processi più avanzati. In entrambi i casi, la parola chiave resta prudenza: i colloqui non equivalgono a una decisione definitiva.

Cosa può cambiare per i consumatori

Per chi compra un iPhone o un Mac, gli effetti non sarebbero immediati. Un eventuale cambio nella produzione dei chip Apple non si tradurrebbe automaticamente in dispositivi più economici o in novità visibili sulla scheda tecnica. L’impatto sarebbe soprattutto sulla stabilità della filiera, sulla capacità di produrre abbastanza dispositivi e sulla possibilità di rispondere meglio a crisi, ritardi o tensioni geopolitiche.

La notizia racconta però una tendenza più ampia: i chip sono diventati uno dei terreni decisivi della tecnologia globale. Apple non può permettersi interruzioni nella produzione dei suoi dispositivi più importanti, e allo stesso tempo deve prepararsi a un mercato in cui la domanda di capacità avanzata continuerà a salire. Guardare a Intel e Samsung non significa abbandonare TSMC, ma costruire un possibile piano alternativo. Ed è proprio questo il passaggio da seguire nei prossimi mesi.