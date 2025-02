Smartphone Samsung obsoleti: quali modelli cambiare subito

L’evoluzione tecnologica segna la fine per alcuni smartphone ancora in uso: sei modelli Samsung diventeranno obsoleti nel 2024, lasciando milioni di utenti senza aggiornamenti Android di sicurezza e la compatibilità con app fondamentali come WhatsApp.

La dismissione colpirà in particolare i modelli di fascia media lanciati nel 2020, come il Galaxy A51 e A41, che a partire da giugno 2024 non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza. Ancora più drastica la situazione per i dispositivi più datati, come il Galaxy S3, Note II e S4 Mini, che dal 1° gennaio 2025 non supporteranno più WhatsApp, una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo.

Il Galaxy M01, con specifiche entry-level, ha già concluso il suo ciclo di aggiornamenti Android, esponendo gli utenti a potenziali vulnerabilità di sicurezza. Questo evidenzia quanto sia cruciale mantenere aggiornati i propri smartphone, non solo per accedere a nuove funzionalità, ma soprattutto per salvaguardare i propri dati personali.

Chi deve sostituire il proprio dispositivo dovrebbe valutare attentamente la politica di aggiornamenti del produttore. Samsung, ad esempio, garantisce fino a quattro anni di aggiornamenti principali per i modelli più recenti, come la serie Galaxy S25. Oltre alle specifiche tecniche, considerare la durata del supporto è fondamentale per evitare di trovarsi con un dispositivo obsoleto in breve tempo.

Il mercato offre soluzioni per ogni fascia di prezzo, ma investire in un modello recente e supportato può rivelarsi una scelta strategica nel lungo termine, assicurando sicurezza e compatibilità con le app più diffuse, come WhatsApp.