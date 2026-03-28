Sono questi gli smartphone con la miglior fotocamera nel 2026: la classifica di Altroconsumo

Quali sono gli smartphone con la migliore fotocamera nel 2026? La classifica, evidentemente, parla chiaro.

La differenza oggi non la fanno più solo i megapixel, ma come lo smartphone gestisce la luce, il movimento e il software, ed è su questo che si gioca la vera distanza tra i modelli migliori e tutti gli altri.

Chi sceglie uno smartphone guarda sempre più alla fotocamera. Non per un uso professionale, ma per tutto il resto: foto quotidiane, video, social. Ed è qui che i test di Altroconsumo diventano un riferimento, perché non si fermano alla scheda tecnica.

Le prove mettono insieme più elementi. Sensori, certo. Ma anche stabilizzazione, resa in condizioni difficili, velocità dell’app. È un approccio che cambia la classifica.

I modelli con la fotocamera migliore

In cima si posiziona il Samsung Galaxy S25 Ultra, che continua a spingere sulla fotografia pura. Il sensore da 200 megapixel è solo una parte del risultato. Quello che emerge nei test è la capacità di mantenere dettaglio anche nei video e nelle situazioni più complesse.

La presenza di più teleobiettivi, con zoom ottico reale, incide. Non tanto per numeri, ma per l’uso concreto. Foto a distanza più pulite, meno perdita di qualità.

Subito dietro si muove Apple con il iPhone 17 Pro Max e il iPhone 17 Pro. Qui il discorso cambia leggermente. Meno enfasi sui megapixel, più equilibrio generale.

Tre sensori da 48 MP, gestione del colore più controllata, video che restano un punto di riferimento. La possibilità di registrare fino a 120 fps in formati avanzati non è un dettaglio per chi usa il telefono anche per contenuti più strutturati. Anche il iPhone 17 base si difende, segno che il livello medio si è alzato. Non serve più per forza il modello top per ottenere buoni risultati.

Il ruolo del software cambia tutto: altri telefoni di un altro livello

Tra i modelli che emergono c’è anche il Google Pixel 10 XL. Qui il discorso è diverso. Il sensore è più “contenuto”, almeno sulla carta, ma il software compensa.

Le foto in condizioni di scarsa luminosità restano uno dei punti forti. Non perché il sensore sia superiore, ma perché l’elaborazione lavora in modo più efficace.

È un aspetto che nei test pesa sempre di più. Due telefoni con caratteristiche simili possono restituire risultati molto diversi. Dipende da come il sistema interpreta la scena.

Cosa cambia davvero per chi lo usa ogni giorno

Il dato interessante è questo: la distanza tra i modelli migliori e quelli medi si è ridotta, ma non è scomparsa. Chi scatta foto in condizioni semplici difficilmente noterà differenze enormi. Luce buona, soggetti fermi. In questi casi molti smartphone fanno un lavoro simile.

La differenza emerge quando la situazione si complica. Notte, movimento, zoom, video. È lì che i modelli citati fanno un salto in avanti. E cambia anche l’esperienza. Tempi di scatto più rapidi, meno foto mosse, meno tentativi per ottenere un risultato accettabile. Non è solo qualità finale. È anche quanto ci si arriva facilmente.