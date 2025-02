Sony State of Play 2025: dove vedere le novità per PS5

Un nuovo appuntamento con il futuro dei videogiochi su PS5: 40 minuti di anteprime e novità esclusive in arrivo stasera alle 23:00.

Sony torna a illuminare il panorama dell’intrattenimento digitale con il primo State of Play del 2025, un evento streaming che promette di ridefinire l’esperienza di gioco sulla console di ultima generazione. La diretta, disponibile su YouTube e Twitch, offrirà una selezione accurata di titoli provenienti da studi di sviluppo internazionali.

L’evento sarà interamente dedicato all’ecosistema PS5, con un’attenzione particolare verso le produzioni più attese dalla community globale. Sebbene Sony mantenga il massimo riserbo sui dettagli, ha già anticipato che verranno presentati progetti innovativi e creativi realizzati da sviluppatori di tutto il mondo.

Gli appassionati italiani potranno seguire la presentazione attraverso i canali ufficiali PlayStation, anche se la diretta sarà trasmessa esclusivamente in inglese e giapponese. Per il pubblico italiano, SpazioGames.it garantirà una copertura completa con aggiornamenti in tempo reale.

Un dettaglio interessante riguarda la saga di Death Stranding: il nuovo capitolo firmato Hideo Kojima non sarà incluso in questo State of Play, poiché Sony ha pianificato un evento dedicato separatamente, evidenziando l’importanza attribuita a questa produzione.

L’appuntamento di stasera rappresenta un momento cruciale per esplorare la direzione futura del mondo dei videogiochi su PS5, promettendo annunci e sorprese che potrebbero ridefinire il panorama degli eventi gaming.