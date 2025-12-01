Soundcore Select 4 Go in sconto, occasione del Cyber Monday

Il Cyber Monday porta davvero tante buone occasioni. In particolare, la Soundcore Select 4 Go è attualmente disponibile su Amazon.it a soli €23,99 invece di €29,99: uno sconto del 20% che rende questa mini cassa ancora più appetibile. Parliamo di un risparmio concreto che vale la pena cogliere al volo, soprattutto se consideri tutto ciò che otterrai per questa cifra. Anker ha pensato bene a chi vuole portarsi la musica ovunque senza rinunciare alla qualità costruttiva e alla praticità. Con soli 263 grammi e dimensioni compatte di 12 x 8,2 x 4,8 centimetri, questa cassa è perfetta per avventure all’aperto, che tu stia programmando un’escursione in montagna, una giornata al mare o semplicemente una doccia in giardino con colonna sonora.

Caratteristiche pensate per l’avventura

I numeri dicono tutto sulla proposta di valore di questo dispositivo. 5W di potenza garantiscono un audio punchy e ben definito nella sua categoria, mentre i 20 ore di autonomia ti permettono di ascoltare musica per giorni senza pensare al caricabatterie. La certificazione IP67 è il vero punto di forza: significa che puoi immergere la cassa in acqua fino a un metro di profondità e che la polvere non sarà un problema. E grazie al design galleggiante, non dovrai temere se la lasci cadere in piscina o in mare. Il Bluetooth 5.4 copre una distanza fino a 30 metri, offrendo una connessione stabile e reattiva senza fastidiosi ritardi. Perfetto anche per chi vuole accoppiare due unità in modalità stereo grazie alla funzione TWS, moltiplicando il divertimento in compagnia.

L’offerta che non puoi lasciarti sfuggire

Non è uno speaker pensato per chi pretende bassi da discoteca o volumi spaventosi, ma è esattamente quello che serve se cerchi una soluzione portatile affidabile senza spendere una fortuna. La Soundcore Select 4 Go rappresenta il massimo del rapporto qualità-prezzo nella fascia entry-level. Resistente all’acqua, alla polvere, leggera e pratica, si adatta a qualsiasi situazione e al prezzo promozionale di €23,99 diventa praticamente un furto. Che tu stia pianificando un campeggio, una vacanza al lago o semplicemente voglia avere musica sempre con te durante la giornata, questa è la scelta smart. Affrettati a ordinarla su Amazon.it prima che l’offerta termini: il codice ASIN B0DB1753RZ è il tuo riferimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.