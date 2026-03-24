Spotify lancia SongDNA: la nuova funzione che ti fa scoprire cosa c’è davvero dietro una canzone

Spotify sta provando a cambiare il modo in cui le persone si avvicinano alla musica, perché con SongDNA una canzone non resta più soltanto qualcosa da ascoltare, ma diventa un punto di partenza per scoprire chi l’ha costruita, da dove arriva e quali altri brani le girano intorno.

Per anni le piattaforme di streaming hanno spinto soprattutto sull’ascolto veloce, sulle playlist automatiche e sui consigli dell’algoritmo, mentre adesso Spotify sembra voler aggiungere un livello diverso, più vicino alla curiosità di chi non si accontenta del titolo di un brano e del nome dell’artista. Con SongDNA, infatti, l’idea è quella di mostrare i legami che esistono dietro una canzone, facendo emergere autori, produttori, collaboratori, sample e cover che spesso restano invisibili a chi ascolta.

È proprio questo l’aspetto più interessante della novità: invece di limitarsi a suggerire altra musica simile, Spotify prova a far capire perché un brano suona in un certo modo e quali connessioni porta con sé. Per chi ascolta una hit e si chiede da dove venga quel suono, chi abbia scritto quel ritornello o quale pezzo sia stato ripreso in una certa produzione, la funzione può diventare un modo molto più ricco di vivere l’app. Non è solo una questione per appassionati o addetti ai lavori, perché anche un utente comune riconosce subito il fascino di scoprire che dietro canzoni molto diverse ci sono gli stessi nomi, le stesse mani o le stesse influenze.

Perché questa novità può funzionare anche in Italia

Per il pubblico italiano la chiave non è tanto il lato tecnico, quanto l’esperienza concreta che può nascere da questa funzione. In Italia la musica resta fortemente legata alle abitudini quotidiane, alle playlist in auto, alle canzoni condivise sui social, ai tormentoni che si infilano dappertutto e ai brani che tornano a vivere grazie a un sample o a una nuova versione.

Per questo una funzione come SongDNA può incuriosire anche chi non ha mai letto un credito discografico in vita sua: basta partire da una canzone amata per ritrovarsi dentro una rete di collegamenti che porta verso altri artisti, altre storie e altri ascolti.

Il punto, però, è che questa novità va raccontata nel modo giusto. Se la si presenta come una funzione dedicata ai crediti, rischia di sembrare fredda e lontana; se invece la si traduce in qualcosa di immediato, tutto cambia. Vuol dire poter capire chi c’è dietro un brano che ascolti da mesi, scoprire se una melodia nasce da un vecchio sample, oppure riconoscere che il produttore di una hit ha lavorato anche a canzoni che ami senza averlo mai saputo. In quel momento la piattaforma non serve più soltanto a riprodurre brani, ma ad aprire percorsi che prima restavano nascosti.

Non solo streaming, ma scoperta vera

La mossa di Spotify va letta anche in un altro modo, perché segnala un tentativo di rendere l’ascolto meno passivo. Negli ultimi anni l’algoritmo ha deciso molto: cosa farti sentire, cosa tenere in alto nelle playlist, cosa accompagnare al tuo umore o alla tua giornata.

Con SongDNA, invece, una parte della scoperta torna nelle mani dell’utente, che può seguire connessioni musicali più umane e meno automatiche. È una differenza che pesa, perché trasforma l’idea stessa di streaming: non più soltanto consumo rapido, ma anche esplorazione.

Va detto che al momento la funzione è in fase di beta e non è ancora qualcosa di esteso a tutti, quindi i dettagli potrebbero ancora cambiare. Però la direzione è chiara e racconta bene dove vuole andare Spotify: portare più dentro la musica, non solo più dentro l’app. E in un periodo in cui molte piattaforme sembrano tutte uguali, offrire alle persone un motivo in più per fermarsi su una canzone, seguirne le tracce e capirne il percorso potrebbe essere molto più potente di quanto sembri a prima vista.