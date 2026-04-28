Stai usando l'HDMI in modo errato sulla tua smart TV: come risolvere il problema una volta per tutte

Il mercato delle smart TV ha raggiunto vette tecnologiche incredibili, ma paradossalmente la maggior parte degli utenti continua a gestire i collegamenti fisici con la stessa approssimazione degli anni Novanta.

Il cavo HDMI è diventato l’alfabeto universale dell’intrattenimento domestico, eppure proprio dietro quel connettore trapezoidale si nasconde un errore sistematico che vanifica investimenti da migliaia di euro in impianti audio e pannelli OLED di ultima generazione.

A prima vista, le porte poste sul retro o sul lato di un televisore moderno sembrano gemelle identiche. Questa simmetria estetica induce a pensare che una valga l’altra: basta che il cavo “entri” e il segnale passi. In realtà, trattare ogni ingresso HDMI come interscambiabile è il primo passo verso un’esperienza castrata. Se avete acquistato una soundbar o un sintoamplificatore negli ultimi anni e lo avete collegato a una porta qualsiasi, è molto probabile che stiate ascoltando un audio compresso, privo della spazialità promessa dalla confezione.

Perché sbagliamo ad utilizzare l’HDMI della tv

Il segreto risiede nelle sigle minuscole stampate accanto ai connettori: ARC ed eARC. L’Audio Return Channel (ARC) ha rappresentato una rivoluzione permettendo al segnale audio di viaggiare in entrambe le direzioni, eliminando il bisogno del vecchio cavo ottico. Tuttavia, è l’evoluzione eARC (Enhanced Audio Return Channel) a fare la vera differenza oggi. Mentre lo standard ARC ha una larghezza di banda limitata che spesso costringe il sistema a comprimere i dati, l’eARC permette il passaggio di formati lossless come Dolby TrueHD e il celebre Dolby Atmos non compresso.

Immaginate la connessione eARC come un’autostrada a dieci corsie rispetto alla strada provinciale dell’HDMI standard. Quando utilizzate le app integrate della vostra TV — come Netflix o Disney+ — il televisore diventa la sorgente. Se il sistema audio è collegato alla porta errata, il suono che torna indietro verso la soundbar subisce un “downsampling”. Molti utenti si abituano a un suono piatto senza sapere che il loro hardware potrebbe offrire una profondità cinematografica, semplicemente spostando un connettore di due centimetri a destra.

C’è poi un dettaglio che spesso sfugge ai puristi: la gestione dei cavi stessi. Un fatto curioso e quasi mai menzionato è che i produttori di cavi spesso sovradimensionano la schermatura esterna per dare un senso di “solidità” premium, quando la vera differenza risiede nella capacità di trasmissione dati (misurata in Gbps). Per l’eARC è necessario un cavo HDMI Ultra High Speed da almeno 18 Gbps, meglio se 48 Gbps, altrimenti il “tubo” sarà troppo stretto per la mole di dati audio e video che deve trasportare simultaneamente.

Un’intuizione non ortodossa, che sfida il senso comune dell’appassionato, riguarda la gerarchia dei dispositivi. Spesso si consiglia di collegare tutto (console, lettori Blu-ray) al sintoamplificatore e poi quest’ultimo alla TV. Ma con l’avvento dell’eARC e dei refresh rate variabili (VRR) per il gaming, la logica si inverte: collegare la PlayStation 5 direttamente alla porta HDMI 2.1 della TV e lasciare che l’eARC riporti l’audio al sistema esterno è spesso la scelta migliore per evitare lag residui, anche se sembra un giro inutilmente lungo.

Non basta però l’incastro fisico. Il software gioca un ruolo subdolo: è indispensabile navigare nei menu delle impostazioni audio della TV e attivare esplicitamente la modalità “Passthrough” o assicurarsi che la voce eARC sia su “On”. Senza questo passaggio, la TV continuerà a elaborare il segnale internamente, sporcandone la purezza originale. Il paradosso della tecnologia moderna è che l’automazione fallisce proprio sulle basi, lasciando all’utente l’onere di una configurazione che dovrebbe essere nativa. Risolvere questo disallineamento non è solo un puntiglio tecnico, ma l’unico modo per onorare la fedeltà sonora per cui avete pagato.