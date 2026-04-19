Steam regala 4 giochi per PC: download disponibile

C’è un momento preciso in cui il catalogo di Steam smette di essere solo un negozio e diventa un’opportunità concreta.

Succede ogni volta che compaiono offerte a tempo limitato, ma questa volta il segnale è più evidente del solito: quattro giochi PC sono stati resi completamente gratuiti, scaricabili senza alcun abbonamento, purché si agisca prima della scadenza.

La piattaforma di Valve torna così a spingere su una strategia ormai consolidata: attirare nuovi utenti e rimettere in circolo titoli già pubblicati, sfruttando la leva del prezzo azzerato. Non è una novità, ma ogni nuova ondata di giochi gratuiti porta con sé un effetto immediato, soprattutto per chi segue il mercato senza voler investire continuamente in nuovi acquisti.

Tra i titoli attualmente disponibili senza costo spicca “Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager”, probabilmente il più interessante del gruppo. Si tratta di un gestionale con elementi roguelite, in cui il giocatore non è l’eroe, ma il custode di un dungeon chiamato a difenderlo dagli invasori. Una prospettiva rovesciata che negli anni ha trovato una sua nicchia e che qui torna accessibile senza spese, almeno fino al 23 aprile.

Non è l’unico gioco incluso nell’iniziativa. Gli altri tre titoli, meno noti, ruotano attorno a generi più di nicchia, con una forte presenza di atmosfere horror o contaminate da elementi survival e zombie. Una scelta che non sembra casuale: questo tipo di produzioni, spesso indipendenti, si presta bene a essere rilanciato attraverso promozioni aggressive, proprio perché riesce a intercettare curiosità e pubblico trasversale.

Va chiarito un punto: non si tratta di giochi nuovi o tripla A. Steam raramente regala titoli di punta, ma il valore dell’operazione sta altrove. È nella possibilità di ampliare la propria libreria senza rischi, scoprendo esperienze che difficilmente verrebbero acquistate a prezzo pieno.

Perché Steam continua a regalare giochi

Dietro queste iniziative non c’è solo generosità, ma una logica precisa. Rendere un gioco gratuito per un periodo limitato significa aumentare la visibilità, far crescere la base utenti e, spesso, spingere sulle vendite di contenuti aggiuntivi o sequel.

Negli ultimi anni questo meccanismo si è rivelato estremamente efficace. Quando un titolo diventa gratis, anche per pochi giorni, entra nei radar di migliaia di giocatori che altrimenti lo avrebbero ignorato. Il risultato è un picco di download, recensioni e, in molti casi, acquisti successivi legati a DLC o capitoli successivi.

È un modello che funziona soprattutto per i giochi di fascia media e per le produzioni indipendenti, dove la visibilità conta quanto – se non più – del prezzo iniziale.

Il punto chiave resta uno: queste offerte non durano. I giochi torneranno presto a pagamento e chi non li avrà riscattati dovrà comprarli come qualsiasi altro titolo.

È qui che si gioca la partita. Non serve installarli subito, basta aggiungerli alla libreria per mantenerli per sempre. Un gesto semplice, che negli ultimi anni è diventato quasi un’abitudine per molti utenti PC.

Nel frattempo, il catalogo gratuito continua a cambiare. Ogni mese porta nuove opportunità, alcune più interessanti di altre, ma tutte legate alla stessa logica: rendere accessibile ciò che normalmente ha un prezzo.

E mentre l’attenzione si concentra sui grandi lanci e sulle produzioni più attese, è proprio in queste finestre temporanee che spesso si nascondono le sorprese più inattese.