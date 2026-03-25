Svolta storica per le Successioni: se hai ereditato beni ora non devi pagare più niente, stop per il Fisco

Il panorama delle successioni in Italia ha attraversato una metamorfosi tecnica che, per una vasta platea di contribuenti, si traduce in un’archiviazione definitiva delle preoccupazioni fiscali.

Non si tratta di un’improvvisa amnesia del Fisco, ma di un riordino normativo e giurisprudenziale che ha eliminato uno dei pesi più ingombranti per gli eredi: il meccanismo del coacervo. In merito alle recenti evoluzioni del 2026, la distinzione tra ciò che è stato donato in vita e ciò che si riceve in eredità è diventata netta, segnando un punto di non ritorno nella gestione dei passaggi generazionali.

Per decenni, il coacervo ha rappresentato una sorta di “memoria fiscale” implacabile. Se un genitore donava una somma significativa a un figlio, quel valore rimaneva congelato nel tempo, pronto a sommarsi all’eredità finale per erodere la franchigia di un milione di euro.

Cosa cambia per le Successioni in Italia

Oggi questa somma non avviene più, permettendo alle famiglie di pianificare il trasferimento dei beni con una libertà prima sconosciuta. Il fisco ha smesso di guardare nello specchietto retrovisore, accettando che ogni atto – donazione o successione – viva di vita propria, con il proprio binario fiscale e la propria franchigia indipendente.

L’impatto pratico è evidente soprattutto nelle successioni di modesta entità. Esiste un confine burocratico, spesso ignorato, che esenta totalmente dall’obbligo di presentazione della dichiarazione: se l’eredità è devoluta al coniuge o ai parenti in linea retta, ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili, il Fisco si fa ufficialmente da parte. Questa semplificazione trasforma l’eredità in un passaggio fluido, privo di quei costi indiretti legati alle perizie e alle consulenze necessarie anche solo per dire allo Stato che non gli si deve nulla.

C’è un dettaglio concreto, quasi d’altri tempi, che sopravvive in questo scenario digitale: l’obbligo di conservare la copia cartacea dell’albero genealogico con le marche da bollo da 16 euro applicate con una precisione millimetrica. Anche se la dichiarazione viaggia online, quel documento fisico resta il talismano che sblocca i conti correnti presso gli sportelli bancari, dove la burocrazia del marmo resiste ancora a quella dei bit.

La mia intuizione su questa svolta è che lo Stato abbia compreso l’inefficienza di tassare la morte in un Paese con un’età media così elevata. Rendere indolore il passaggio della ricchezza non è un regalo, ma una strategia di stabilità macroeconomica. Facilitando la discesa del capitale dai più anziani ai più giovani, il legislatore scommette sulla capacità delle nuove generazioni di investire quelle somme immediatamente, generando un gettito indiretto (tramite IVA o imposte sulle attività produttive) molto più alto e veloce di quanto farebbe una tassa di successione statica e litigiosa.

Il nuovo sistema garantisce una certezza del diritto che prima era un miraggio, eliminando il rischio di accertamenti basati su donazioni avvenute decenni prima, i cui documenti sono spesso andati smarriti nei traslochi o nei cassetti di uffici postali ormai dismessi. Il Fisco ha scelto la via della razionalità: meno controlli microscopici sul passato, più respiro per il presente finanziario delle famiglie.