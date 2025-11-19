Synology BC800Z, la nuova telecamera bullet AI 4K che rivoluziona la sorveglianza

Arriva una nuova protagonista che ridefinisce gli standard di qualità e sicurezza nel settore della videosorveglianza: la BC800Z di Synology. Presentata oggi, 19 novembre 2025, questa telecamera bullet si propone come una soluzione all’avanguardia per il monitoraggio aziendale, integrando tecnologie di ultima generazione e un’attenzione meticolosa alla sicurezza informatica e alla robustezza strutturale.

La caratteristica che salta immediatamente all’occhio è la risoluzione 8MP in formato 4K, capace di restituire immagini dettagliate e precise anche nelle condizioni più difficili. Il sensore starlight da 1/1.8″ lavora in sinergia con un sistema di illuminazione ibrida, composto da LED bianchi e infrarossi, per garantire una visibilità ottimale sia di giorno che di notte. L’obiettivo varifocale 4,38–9,33 mm permette di adattare il campo visivo orizzontale da 112,1° a 47,5°, offrendo una flessibilità notevole per rispondere alle diverse esigenze di installazione, sia in ambienti interni che esterni.

Un elemento distintivo della BC800Z è l’integrazione dell’intelligenza artificiale direttamente a bordo del dispositivo. Questa scelta progettuale consente di effettuare l’analisi degli eventi e il riconoscimento delle situazioni di interesse direttamente all’edge, senza la necessità di inviare continuamente dati a server centrali. In questo modo si ottengono vantaggi tangibili: la latenza si riduce drasticamente, la banda di rete viene ottimizzata e il carico sulle infrastrutture centrali si alleggerisce, rendendo la soluzione scalabile e reattiva.

Tra le funzionalità avanzate spiccano il riconoscimento targhe, il rilevamento fumo e il conteggio persone veicoli, tutte operazioni che la telecamera è in grado di gestire autonomamente grazie all’AI integrata. La presenza di Instant Search consente di effettuare ricerche rapide all’interno dei filmati registrati, mentre l’Auto Tracking permette il tracciamento automatico dei soggetti in movimento, semplificando notevolmente le attività di sorveglianza attiva.

La robustezza della struttura è garantita da un corpo completamente in alluminio e dalle certificazioni IP66, IP67 e IK10, che assicurano resistenza a polvere, acqua e atti vandalici. Queste caratteristiche rendono la telecamera bullet perfetta per installazioni in contesti industriali, siti produttivi o ambienti esterni esposti agli agenti atmosferici e a possibili tentativi di danneggiamento.

Un altro aspetto di rilievo riguarda la sicurezza informatica: la BC800Z implementa una crittografia end-to-end basata su protocolli HTTPS e SRTP, proteggendo così i dati trasmessi e garantendo la privacy delle informazioni raccolte. Il sistema di failover della scheda microSD, inoltre, assicura la continuità della registrazione anche in caso di interruzioni di rete, evitando la perdita di dati preziosi e salvaguardando l’integrità delle prove video.

Sul fronte della gestione amministrativa, Synology introduce un approccio innovativo con le licenze flessibili. Gli utenti possono ora acquistare separatamente le licenze per i dispositivi e per le telecamere, ottimizzando i costi e acquistando solo ciò che realmente serve. Nei prodotti NAS e DVA del produttore, le licenze per le telecamere sono già integrate, con la possibilità di espandere ulteriormente il sistema secondo le necessità operative di ogni azienda.

La conformità alle normative NDAA TAA rappresenta un ulteriore punto di forza: la BC800Z risponde ai requisiti richiesti per l’impiego in ambienti governativi e in contesti dove gli standard di sicurezza sono particolarmente stringenti. Questa caratteristica apre le porte a nuove opportunità per la videosorveglianza in ambiti pubblici, infrastrutture critiche e aziende che devono attenersi a regolamentazioni specifiche in materia di privacy e protezione dei dati.

La nuova BC800Z di Synology si presenta come una soluzione completa e versatile per la videosorveglianza intelligente. Grazie all’unione di tecnologie di ultima generazione, AI on-edge, funzioni avanzate come riconoscimento targhe e rilevamento fumo, unita a una struttura solida e certificata, la telecamera è pronta a soddisfare le esigenze di sicurezza di aziende e organizzazioni moderne. La disponibilità presso i partner e rivenditori ufficiali di Synology segna l’inizio di una nuova era per la protezione degli ambienti, dove la tecnologia non solo osserva, ma interpreta e reagisce in tempo reale.