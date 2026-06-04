Villaggio alla ricerca di volontari disposti a trasferirsi: alloggio gratuito e lavoro garantito

C’è un piccolo comune che sta attirando l’attenzione di migliaia di persone con una proposta difficile da ignorare: una casa senza affitto, un lavoro stabile e la possibilità di trasferirsi.

Non si tratta di un reality show né di un’iniziativa turistica temporanea, ma di un progetto concreto nato per contrastare lo spopolamento che da anni colpisce molte aree dell’entroterra spagnolo.

La località si chiama Arenillas e si trova nella provincia di Soria, nella comunità autonoma di Castiglia e León, una delle zone simbolo della cosiddetta “Spagna svuotata”, espressione utilizzata per descrivere i territori che hanno perso gran parte dei loro abitanti a favore delle grandi città. Il paese conta appena una quarantina di residenti stabili e cerca nuove famiglie disposte a trasferirsi in modo permanente.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune insieme all’associazione culturale locale. Negli ultimi anni sono state recuperate diverse abitazioni e una di queste viene ora messa a disposizione gratuitamente della famiglia che verrà selezionata. L’obiettivo non è semplicemente aumentare il numero degli abitanti, ma riportare vita e servizi in una comunità che rischia di scomparire.

Oltre all’alloggio, viene offerta un’opportunità lavorativa stabile come muratore per attività di manutenzione e recupero degli edifici comunali. Esiste inoltre la possibilità di gestire il bar sociale del paese, considerato un punto di ritrovo essenziale per la vita quotidiana della comunità.

La proposta è pensata soprattutto per nuclei familiari con figli. Per i bambini è previsto il trasporto scolastico gratuito verso l’istituto di Berlanga de Duero, situato a circa venti chilometri di distanza. Anche la connessione internet è stata potenziata per consentire eventuali attività in smart working.

Perché la Spagna punta sul ripopolamento dei piccoli borghi

Negli ultimi decenni molte zone interne della Spagna hanno visto diminuire drasticamente la popolazione. I giovani si sono spostati verso Madrid, Barcellona e altri grandi centri urbani in cerca di lavoro e servizi, lasciando centinaia di piccoli comuni con pochi abitanti e un’età media sempre più elevata.

Arenillas rappresenta uno dei tanti tentativi di invertire questa tendenza. L’idea è semplice: offrire condizioni concrete a chi desidera cambiare stile di vita e trasferirsi in un contesto più tranquillo, lontano dal traffico e dai costi elevati delle grandi città.

Il progetto sembra aver suscitato un forte interesse. Secondo le informazioni diffuse dai promotori, in pochi giorni sono arrivate oltre cento candidature da persone interessate a valutare un trasferimento nel borgo spagnolo.

Un aspetto che le autorità locali sottolineano con forza riguarda la natura dell’iniziativa. Non si cercano visitatori occasionali né persone interessate a trascorrere qualche mese in campagna. La priorità viene data a chi intende stabilirsi in modo duraturo e partecipare alla vita della comunità.

Per molti potrebbe sembrare un’occasione insolita, ma in diverse aree della Spagna queste formule stanno diventando sempre più frequenti. La sfida non è soltanto trovare nuovi residenti, ma garantire un futuro a territori che rischiano di perdere scuole, attività economiche e servizi essenziali.

Arenillas, con le sue poche decine di abitanti e le montagne che la circondano, sta provando a farlo offrendo qualcosa che oggi nelle grandi città è sempre più difficile trovare: una casa, un lavoro e la possibilità di ricominciare da zero.