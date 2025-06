Tastiera Logitech con Touchpad integrato a meno di metà prezzo (tua a soli 27€)

Non lasciarti sfuggire questa offerta increibile: la Tastiera Logitech K400 Plus è ora disponibile su Amazon a soli 27,49 €, grazie a uno sconto pazzesco del 53%! Scopri subito il dispositivo che trasforma il tuo modo di vivere la TV e non lasciarti scappare un’occasione che capita raramente: il prodotto perfetto per chi desidera comodità e massima versatilità senza compromessi.

Tastiera Logitech K400 Plus: caratteristiche e modalità di utilizzo

Hai mai sognato di poter navigare tra film, serie TV, siti web e social comodamente dal divano, senza più l’incubo di mouse e cavi sparsi ovunque? La Tastiera Logitech K400 Plus è la risposta che aspettavi: un dispositivo wireless con touchpad integrato che ti permette di gestire ogni funzione del tuo PC collegato alla TV con un solo tocco. La digitazione silenziosa regala un comfort senza paragoni, mentre il touchpad ampio e preciso ti fa dimenticare i vecchi telecomandi.

Che tu abbia Windows, Android o Chrome OS, questa tastiera si adatta perfettamente a ogni sistema, rendendola una scelta universale e senza limiti. Il collegamento wireless ha un raggio d’azione fino a 10 metri: muoviti liberamente, il controllo è sempre nelle tue mani! Non temere per l’autonomia: le batterie incluse ti garantiscono fino a 18 mesi di utilizzo continuo. E se accidentalmente rovesci qualcosa, la resistenza agli schizzi protegge il tuo investimento.

Configurarla è un gioco da ragazzi: inserisci il ricevitore Unifying in una porta USB e sei subito operativo, senza installazioni complicate. Vuoi personalizzare i controlli? Con il software Logitech Options puoi adattare ogni comando alle tue esigenze e rendere l’esperienza ancora più su misura.

Il layout QWERTY italiano e la classica colorazione nera fanno della Tastiera K400 Plus la scelta ideale per ogni ambiente, dal salotto all’ufficio, dal PC alla smart TV. E grazie alla spedizione rapida e sicura di Amazon, la comodità ti arriva direttamente a casa senza attese.

Non lasciarti sfuggire la Tastiera Logitech K400 Plus a questo prezzo eccezionale di 27 euro con un mega sconto del 53%.

