Telecomando rotto, non devi comprarlo nuovo: hai già tutto a casa per risolvere senza spendere un euro

Quando il telecomando della TV smette di funzionare, la prima reazione di molti è di pensare di doverne acquistare uno nuovo. Tuttavia, esiste una soluzione più semplice e a costo zero che sfrutta uno strumento che probabilmente hai già in mano.

Grazie alle tecnologie di connessione come il Wi-Fi e gli infrarossi, infatti, puoi facilmente trasformare il tuo telefono in un telecomando, evitando così di dover spendere per un nuovo dispositivo.

Il metodo più semplice per controllare la tua TV tramite smartphone è sfruttare il Wi-Fi. Le moderne Smart TV sono progettate per connettersi facilmente alla rete domestica, e utilizzando un’applicazione compatibile, il telefono può diventare un telecomando touch-screen completo.

Come collegare il televisore al tuo device

Affinché la TV possa ricevere i comandi dallo smartphone, entrambi i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi. Una volta effettuata questa connessione, l’applicazione sullo smartphone invia i comandi tramite il protocollo Wi-Fi, utilizzando il router per trasmettere i dati alla TV. Il sistema operativo della TV decodifica i comandi e li esegue senza difficoltà.

Molte marche di TV, come Samsung con l’app SmartThings e LG con LG ThinQ, offrono app ufficiali che rendono ancora più semplice questa operazione. Spesso è sufficiente completare un breve processo di pairing tra il dispositivo mobile e la TV, che può richiedere l’inserimento di un PIN o la scansione di un QR code per garantire che solo dispositivi autorizzati possano controllare il televisore.

Un’altra opzione per trasformare il tuo smartphone in un telecomando per la TV è l’utilizzo della tecnologia infrarossi (IR). Sebbene questa soluzione stia diventando meno comune nei dispositivi mobili moderni, alcuni telefoni sono ancora dotati di un IR blaster che permette di inviare segnali codificati alla TV, proprio come un telecomando tradizionale.

Gli smartphone dotati di IR blaster utilizzano segnali di luce infrarossa per inviare comandi come accensione, spegnimento, volume e cambio canale. Tuttavia, molti dispositivi attuali non sono più equipaggiati con IR blaster. In questo caso, puoi comunque trasformare il tuo telefono in un telecomando IR acquistando un adattatore USB-C a infrarossi da collegare al tuo smartphone e utilizzando app specifiche che ti permettono di gestire la TV.

Come funziona il controllo tramite smartphone

L’utilizzo dello smartphone come telecomando offre numerosi vantaggi. Primo fra tutti, la comodità di avere un telecomando sempre a portata di mano, senza il rischio di perderlo. Inoltre, molti smartphone offrono una interfaccia touch-screen, che consente un controllo più preciso rispetto ai telecomandi fisici tradizionali.

Inoltre, il controllo tramite Wi-Fi consente una maggiore libertà di movimento, senza la necessità di essere in linea diretta con la TV, come accade invece con l’infrarosso.

Quindi, prima di correre a comprare un nuovo telecomando, prova a sfruttare il tuo smartphone. Se hai una Smart TV, basta connettere il telefono alla stessa rete Wi-Fi e scaricare l’app appropriata, che potrebbe già essere fornita dal produttore della tua TV. Se invece hai un dispositivo con un IR blaster, puoi anche rispolverare questa tecnologia ormai in disuso e controllare la TV con l’app giusta.