Telegram rivoluziona la ricerca con IA e introduce novità sui video

Come sta evolvendo Telegram per competere con i social media più popolari? La celebre app di messaggistica introduce un nuovo aggiornamento ricco di funzionalità che segnano un passo verso il futuro, includendo l’integrazione dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza utente e la gestione avanzata dei contenuti multimediali.

La novità più rilevante riguarda il motore di ricerca IA, ora potenziato per consentire agli utenti di trovare facilmente sticker personalizzati utilizzando descrizioni testuali complesse in più lingue, tra cui l’italiano. Questo sistema apre l’accesso a un vasto database di milioni di sticker, rendendo la ricerca intuitiva e immediata.

Per quanto riguarda la gestione video, Telegram introduce funzionalità che si allineano agli standard di piattaforme come YouTube. Gli utenti possono ora condividere video con timestamp, indirizzando direttamente al momento specifico desiderato. Inoltre, è possibile personalizzare le copertine dei video con testi, sticker ed emoji, mentre un sistema di bookmarking automatico permette di riprendere la visione dal punto esatto in cui era stata interrotta.

L’aspetto social si arricchisce con le nuove reazioni Stelle, un modo innovativo per interagire con i contenuti pubblicati nei canali. Anche l’algoritmo di suggerimento dei bot Telegram è stato ottimizzato per offrire proposte più pertinenti e personalizzate in base alle preferenze degli utenti.

Queste nuove funzionalità sono in fase di distribuzione graduale per dispositivi Android e iOS, con un successivo rilascio previsto per la versione desktop. Tuttavia, alcune caratteristiche potrebbero richiedere tempi più lunghi per essere completamente disponibili su tutte le piattaforme.