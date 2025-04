Thomson Cast 150: il nuovo dongle che sfida Google TV

Il nuovo Thomson Cast 150 si presenta come un’interessante alternativa nel panorama dei dispositivi di streaming, raccogliendo l’eredità del Chromecast con Google TV recentemente dismesso. Questo Google TV dongle punta a offrire un’esperienza migliorata grazie a un hardware aggiornato e nuove funzionalità.

Il dispositivo è dotato di un processore quad-core Cortex A35, una GPU ARM Mali-G31, 2GB di RAM e 8GB di memoria interna per l’installazione delle applicazioni. Queste specifiche consentono al dongle di supportare lo streaming 4K, garantendo una qualità video superiore, e tecnologie come Dolby Vision e Dolby Atmos per un’esperienza audiovisiva immersiva.

Un elemento distintivo del Cast 150 è il telecomando, ridisegnato secondo le linee guida di Google. Tra le novità spicca il pulsante dedicato alla Live TV button, una funzione che segue un trend già visto in altri dispositivi come l’Onn 4K Pro di Walmart. Inoltre, il telecomando include tasti di accesso rapido per piattaforme di streaming popolari come Netflix, YouTube, Prime Video e Disney Plus, rendendo più agevole l’utilizzo quotidiano.

Il lancio di questo dongle arriva in un momento strategico. Google ha infatti sostituito il Chromecast con il Google TV Streamer, un dispositivo dal design più tradizionale e dal prezzo più elevato. Con il Cast 150, Thomson mira a occupare la fascia di mercato lasciata scoperta, proponendo una soluzione compatta, economica e dalle alte prestazioni. Tuttavia, il prezzo ufficiale non è ancora stato comunicato, anche se si ipotizza sarà simile a quello del Chromecast 4K. Questo potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo per Thomson, soprattutto per gli utenti europei, che costituiscono il mercato principale del marchio.

Nonostante le specifiche tecniche promettenti, permangono alcune incertezze. Essendo Thomson un marchio prevalentemente europeo, gli utenti americani potrebbero dover affrontare costi aggiuntivi per l’importazione. Inoltre, resta da vedere come il dispositivo si posizionerà rispetto alla concorrenza in termini di software e supporto tecnico.

Il Thomson Cast 150 rappresenta un’evoluzione interessante nel settore dei dispositivi di streaming. Con il suo design familiare e specifiche tecniche aggiornate, si propone come una soluzione ideale per gli utenti moderni alla ricerca di un dispositivo versatile e performante. La combinazione di un prezzo competitivo, supporto per streaming 4K e funzionalità come il Live TV button potrebbe renderlo una scelta vincente per molti consumatori.