TIM annuncia aumenti fino a 2,90 euro per la rete fissa da aprile 2025

Dal 1° aprile 2025, TIM introdurrà nuove rimodulazioni sui contratti di rete fissa, comportando aumenti tariffe mensili tra 2 e 2,90 euro per alcuni clienti. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata sul sito dell’operatore e sarà dettagliata nelle fatture di febbraio.

Queste modifiche, che non influenzeranno le promozioni attualmente attive, interesseranno solo una parte degli utenti di rete fissa. Tuttavia, TIM non ha ancora fornito informazioni precise sulle offerte coinvolte. È quindi consigliabile che i clienti esaminino attentamente le proprie fatture per individuare eventuali cambiamenti contrattuali.

In conformità con la normativa vigente, i clienti interessati potranno esercitare il diritto di recesso contratto o passare a un altro operatore senza penali o costi di disattivazione. Tale diritto sarà valido fino al 30 aprile 2025. Le modalità per procedere includono:

Contattare il Servizio Clienti al numero 187.

Accedere all’Area Clienti MyTIM previa registrazione.

Inviare una comunicazione scritta a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma).

Utilizzare una PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it.

Recarsi direttamente in un negozio TIM.

Per le richieste inviate tramite posta o PEC, sarà necessario allegare una copia del documento d’identità del titolare del contratto e specificare nell’oggetto della comunicazione: “Modifica delle condizioni contrattuali“.

Questi aggiustamenti tariffari si inseriscono in un trend di rialzi frequenti da parte degli operatori di telecomunicazioni, spesso motivati dalla necessità di sostenere i costi crescenti e gli investimenti infrastrutturali. Tuttavia, tali aumenti generano spesso insoddisfazione tra i consumatori, costretti a far fronte a spese impreviste.

Per chi cerca alternative, il mercato offre numerose opzioni tra operatori tradizionali e nuovi player, con tariffe competitive e promozioni interessanti. Analizzare con attenzione le proprie necessità e confrontare le offerte disponibili può aiutare a ridurre i costi in modo efficace.