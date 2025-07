TIM porta Perplexity Pro ai clienti: intelligenza artificiale gratuita per un anno

In un contesto tecnologico in continua evoluzione, la partnership tra TIM e Perplexity AI segna una svolta significativa per il mercato italiano. L’operatore leader delle telecomunicazioni si distingue ancora una volta offrendo ai propri clienti dodici mesi di accesso gratuito alla versione Pro della piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da Perplexity. Questa iniziativa rappresenta non solo un primato nel settore, ma anche un chiaro esempio di come l’innovazione possa essere resa accessibile su larga scala, andando a impattare positivamente la quotidianità di milioni di utenti.

L’accordo esclusivo siglato tra TIM e Perplexity si inserisce in un panorama sempre più orientato verso la digitalizzazione dei servizi. Grazie a questa collaborazione, gli abbonati TIM – sia di rete mobile che fissa – potranno usufruire, attraverso il programma TIM Party, di un anno di utilizzo gratuito di Perplexity Pro, una delle soluzioni di AI generativa più avanzate attualmente disponibili. Il valore commerciale del servizio si aggira intorno ai 20 euro mensili, ma per gli utenti TIM diventa un benefit incluso nell’offerta, accessibile tramite un semplice processo di attivazione.

Perplexity Pro si distingue nel panorama degli assistenti digitali per la sua capacità di fornire risposte dettagliate, affidabili e puntuali, grazie all’impiego di Large Language Models di ultima generazione. Il sistema seleziona automaticamente il modello linguistico più adatto tra i principali disponibili sul mercato, tra cui ChatGPT, Claude, Gemini e R1 1776. Questa pluralità di modelli garantisce all’utente una versatilità unica, consentendo di affrontare una vasta gamma di richieste: dalla ricerca di informazioni alla generazione di contenuti, dalla creazione di immagini e presentazioni interattive fino all’analisi di dati e documenti.

L’interfaccia intuitiva di Perplexity Pro rappresenta un ulteriore punto di forza, offrendo la possibilità di interagire sia tramite input testuali che vocali. Gli utenti potranno quindi svolgere ricerche illimitate, ottenere suggerimenti personalizzati, confrontare offerte commerciali e pianificare attività quotidiane in modo rapido ed efficiente. L’accesso a un assistente di intelligenza artificiale così evoluto, fino a ieri riservato a una ristretta cerchia di appassionati di tecnologia, diventa ora uno strumento a disposizione di tutti i clienti TIM.

Questa iniziativa va oltre la semplice promozione commerciale: rappresenta un passo concreto verso la democratizzazione dell’AI generativa. Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium & Mobile Wholesale Market Officer di TIM, sottolinea come l’azienda abbia voluto mettere la tecnologia al servizio delle persone, rendendo l’intelligenza artificiale davvero accessibile e integrata nella vita di tutti i giorni. Un’opportunità che permette di ottimizzare attività come lo studio, l’organizzazione di viaggi, l’analisi di documenti o la comparazione di offerte, sempre con la certezza di ricevere informazioni verificate e affidabili.

Dal lato di Perplexity, Ryan Foutty evidenzia il valore della collaborazione, sottolineando come la partnership con TIM consenta di portare risposte accurate e affidabili nella quotidianità di milioni di italiani. Il ruolo di TIM come partner ideale per l’adozione di queste tecnologie si rafforza, confermando la sua vocazione all’Open Innovation e all’integrazione di soluzioni d’avanguardia.

L’attivazione del servizio è stata progettata per essere immediata e senza complicazioni: basta accedere a TIM Party tramite app o sito web, richiedere il codice promozionale gratuito e inserirlo sulla piattaforma Perplexity Pro. In questo modo, la barriera d’ingresso per l’utilizzo di tecnologie basate su Large Language Models viene drasticamente abbattuta, consentendo a un pubblico sempre più ampio di sperimentare i vantaggi dell’AI generativa.

Questa mossa strategica si inserisce perfettamente nel modello Customer Platform adottato da TIM, che mira a consolidare il ruolo dell’azienda come pioniere nell’integrazione di tecnologie innovative e nell’adozione di approcci di Open Innovation. L’obiettivo è quello di offrire benefici concreti agli utenti finali, rafforzando il legame tra azienda e cliente attraverso servizi di valore e un’esperienza digitale sempre più avanzata e personalizzata.