TIM Supervaluta: sconti fino a 120€ su iPhone 16 e offerte su usato

La valorizzazione dell’usato smartphone si sta affermando come uno dei trend più significativi nel mercato della tecnologia di consumo, soprattutto in un’epoca in cui la sostenibilità e l’accessibilità economica rappresentano esigenze sempre più sentite dai consumatori. In questo contesto, TIM rilancia la propria offerta commerciale con la rinnovata promozione Supervaluta, un’iniziativa che consente di ottenere vantaggi concreti sull’acquisto dei dispositivi Apple di ultima generazione, semplicemente restituendo il proprio smartphone usato.

La nuova campagna Supervaluta di TIM è pensata per chi desidera passare ai più recenti modelli della casa di Cupertino, come il nuovo iPhone 16, ma anche per chi preferisce i modelli precedenti, come iPhone 15 e iPhone 14. L’operatore ha infatti introdotto uno sconto extra di 120€ dedicato a chi sceglie di acquistare un iPhone 16, rendendo così l’upgrade tecnologico più conveniente e accessibile. Per beneficiare di questa opportunità, è sufficiente consegnare un dispositivo usato di qualsiasi marca e modello, purché abbia una valutazione usato minima di 45€. Questa soglia entrerà in vigore dal 15 aprile 2025, ampliando la platea di chi può accedere all’offerta.

Chi invece preferisce puntare su iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 14 o iPhone 14 Plus, potrà usufruire di uno sconto extra di 60€, sempre a fronte della restituzione di uno smartphone usato che soddisfi il requisito del valore minimo di 45€. In questo modo, TIM offre una soluzione su misura sia per chi vuole l’ultimissima novità sia per chi desidera un dispositivo comunque attuale, ma a condizioni economiche ancora più vantaggiose.

Il funzionamento della promozione è stato pensato per essere il più possibile semplice e trasparente: attraverso il servizio valutazione usato denominato “TIM Rivaluta Smartphone”, il cliente può conoscere il valore del proprio dispositivo direttamente online o in negozio. Una volta completata la valutazione, riceverà un voucher via email, da utilizzare come sconto immediato al momento dell’acquisto del nuovo iPhone, sia sullo shop online di TIM sia presso i punti vendita fisici.

L’esperienza di acquisto può diventare ancora più interessante grazie alla possibilità di abbinare la promozione Supervaluta al servizio TIM Next EVOlution. Questo servizio consente di restituire il proprio iPhone al termine del finanziamento, così da poter passare senza complicazioni al modello più recente. Ad esempio, scegliendo un iPhone 16 da 128GB e permutando un iPhone 14 da 128GB (con una valutazione usato di 319€), il costo mensile può scendere fino a soli 13€ per 30 mesi, rendendo l’accesso alle ultime tecnologie ancora più sostenibile dal punto di vista economico.

Per poter usufruire di queste condizioni privilegiate, è necessario attivare il programma TIM Club. Con un costo una tantum di 14,99€, l’adesione a TIM Club offre ulteriori vantaggi, tra cui fino a tre mesi gratuiti su una selezione di servizi digitali e l’accesso a promozioni esclusive sui prodotti acquistati a rate. Questa strategia permette a TIM di fidelizzare la propria clientela e di offrire un ecosistema di servizi e benefit pensati per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla convenienza e all’innovazione.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alla circolarità dei dispositivi elettronici e alla promozione di pratiche di consumo sostenibili. Incentivando il riutilizzo degli usato smartphone, TIM contribuisce non solo a ridurre l’impatto ambientale derivante dalla produzione di nuovi dispositivi, ma anche a rendere la tecnologia di ultima generazione più accessibile a un numero crescente di utenti.

Per scoprire tutti i dettagli dell’offerta, le condizioni specifiche e le eventuali limitazioni, è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale di TIM o rivolgersi direttamente ai punti vendita autorizzati. In questo modo sarà possibile valutare con precisione quale sia la soluzione più adatta alle proprie esigenze e cogliere tutte le opportunità offerte dalla nuova era della permuta smartphone firmata TIM.