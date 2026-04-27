Togli subito questi dispositivi se li tieni vicino al router Wi-Fi: la tua connessione sarà una scheggia

Vuoi che il tuo Wi Fi funzioni veramente nel modo migliore possibile? Quello che devi fare è togliere questi dispositivi intorno al router.

La qualità della connessione domestica è spesso attribuita esclusivamente alla velocità della linea o al gestore telefonico, ma nella realtà dei fatti uno degli elementi più sottovalutati riguarda la posizione del router Wi-Fi e l’ambiente in cui è inserito. Un dettaglio apparentemente marginale che, invece, incide in modo diretto sulla stabilità e sulla velocità della rete.

In molte abitazioni, il modem viene collocato in spazi secondari, nascosto dietro mobili o relegato in angoli poco visibili. Una scelta dettata da esigenze estetiche o pratiche che però può compromettere la distribuzione del segnale. Il Wi-Fi, infatti, non è una risorsa immateriale illimitata, ma un sistema che risente di ostacoli fisici e interferenze elettromagnetiche.

Interferenze invisibili: i dispositivi che disturbano il segnale del Wi Fi

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la presenza di altri dispositivi elettronici nelle immediate vicinanze del router. Telefoni cordless, baby monitor, altoparlanti Bluetooth e soprattutto forni a microonde operano utilizzando frequenze radio che possono sovrapporsi a quelle del Wi-Fi.

Il caso più evidente è quello del microonde, che lavora su una frequenza molto vicina alla banda 2,4 GHz, la stessa utilizzata dalla maggior parte dei router domestici. Durante il suo utilizzo, può generare una vera e propria interferenza diretta, causando rallentamenti improvvisi o brevi interruzioni della connessione.

Anche dispositivi come gli speaker Bluetooth o i baby monitor contribuiscono a creare un ambiente congestionato, dove più segnali competono nello stesso spazio. Il risultato è una riduzione della qualità del segnale, con effetti che si traducono in buffering, perdita di stabilità o cali di velocità.

La posizione del router: un fattore decisivo per la qualità della rete

La collocazione del router rappresenta uno degli elementi più determinanti per ottenere una copertura uniforme. Posizionarlo in una cantina, in un ripostiglio o dietro una parete spessa significa limitare la diffusione del segnale già in partenza.

Il Wi-Fi si propaga attraverso onde radio che possono essere assorbite o deviate da materiali presenti in casa. Superfici metalliche, pareti in pietra, piastrelle e perfino l’acqua – presente ad esempio in un acquario o in un bagno – agiscono come barriere che riducono la portata del segnale.

Un errore frequente consiste nel collocare il router dietro mobili metallici o in prossimità di elettrodomestici. In queste condizioni, il segnale non solo perde intensità, ma può generare zone d’ombra all’interno dell’abitazione, dove la connessione risulta instabile o completamente assente.

La posizione ideale resta uno spazio aperto, possibilmente centrale rispetto alle aree più utilizzate della casa. In questo modo, la distribuzione del segnale avviene in maniera più omogenea, riducendo le differenze tra le varie stanze.

Le bande di frequenza: quali sono

I router moderni operano generalmente su due bande principali, ciascuna con caratteristiche specifiche. La banda 2,4 GHz offre una maggiore copertura ed è in grado di attraversare più facilmente ostacoli fisici, ma è anche la più soggetta a interferenze, proprio perché utilizzata da numerosi dispositivi.

La banda 5 GHz, al contrario, garantisce velocità più elevate e una minore congestione, ma ha una portata inferiore e fatica a superare muri e barriere. La scelta tra le due dipende quindi dal contesto: in ambienti piccoli e con pochi ostacoli, la 5 GHz può offrire prestazioni migliori; in spazi più ampi, la 2,4 GHz resta più affidabile.

Molti dispositivi permettono oggi di selezionare manualmente la rete, offrendo la possibilità di passare da una banda all’altra in base alle condizioni di utilizzo. Una scelta spesso trascurata, ma che può migliorare sensibilmente l’esperienza quotidiana.

Quando diventa necessario riavviare il router

Nel tempo, anche il router può accumulare piccoli errori o sovraccarichi che incidono sulla qualità della connessione. Il semplice gesto di riavviare il dispositivo consente di ripristinare le impostazioni e ristabilire un funzionamento più stabile.

Questa operazione è particolarmente utile in presenza di rallentamenti improvvisi o disconnessioni frequenti. Scollegare il modem per alcuni secondi e riavviarlo permette di eliminare eventuali anomalie temporanee e ristabilire la comunicazione con la rete.

Connessione cablata: una soluzione ancora attuale e funzionale

Nonostante la diffusione del Wi-Fi, la connessione tramite cavo Ethernet continua a rappresentare una soluzione più stabile e performante. I dispositivi che richiedono una connessione costante, come computer desktop, console o smart TV, possono trarre beneficio da un collegamento diretto al router.

Il segnale cablato non risente delle interferenze ambientali e garantisce una latenza più bassa, un aspetto rilevante soprattutto per attività come lo streaming o il gaming online.