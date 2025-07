UGREEN Revodok PRO 108, l’hub 8 in 1 oggi in offerta crolla di prezzo

Potenza, versatilità e prezzo da capogiro: oggi UGREEN Revodok PRO 108 è protagonista di un’offerta che lascia davvero a bocca aperta. Se sei alla ricerca di un hub USB completissimo, adesso lo hai trovato. Grazie allo sconto Amazon del 37%, puoi portarti a casa un hub multiporta 8 in 1 a soli 18,99 euro invece di 27,80 euro: un’occasione da non lasciarsi sfuggire, perfetta per chi vuole il massimo senza compromessi e con un occhio di riguardo al portafoglio.

Un concentrato di tecnologia in pochi centimetri

Basta dare un’occhiata alla scheda tecnica per capire che UGREEN Revodok PRO 108 è progettato per soddisfare anche i più esigenti. Il cuore di questo hub è la porta HDMI 4K@60Hz compatibile con HDR e HDCP, ideale per chi lavora con grafica, video o semplicemente vuole godersi contenuti ad altissima definizione su un monitor esterno. Ma non finisce qui: due porte USB-C 3.2 e una USB-A 3.2, tutte con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, affiancate da una USB-A 3.0 da 5Gbps, garantiscono performance di altissimo livello.

La porta di ricarica USB-C PD supporta fino a 100W (con 85W effettivi diretti al singolo dispositivo), permettendoti di alimentare il tuo laptop e altri device senza problemi. E per chi lavora spesso con fotografie o video, gli slot SD e TF raggiungono i 170MB/s in lettura, velocizzando ogni operazione di backup o trasferimento file. Il tutto racchiuso in un corpo in alluminio robusto, leggero (solo 150 grammi) e ultra compatto, perfetto da infilare in borsa o nello zaino.

Il bello di UGREEN Revodok PRO 108 è la sua versatilità: che tu abbia un MacBook, un iPad Pro, un iPhone di ultima generazione, un Galaxy, una console come Steam Deck o Switch, oppure un laptop Dell XPS o Surface Pro, questo hub si integra alla perfezione con tutti i tuoi dispositivi.

Niente più limiti di porte o adattatori poco affidabili: qui hai tutto a portata di mano, in un unico accessorio elegante e resistente.

Tantissime porte a bassissimo prezzo

Chi sceglie UGREEN Revodok PRO 108 trasforma la sua postazione di lavoro in una centrale operativa senza limiti e, con con questa offerta, la tecnologia di qualità diventa finalmente accessibile a tutti: per portarsi a casa questo hub completissimo bastano meno di 20 euro.

