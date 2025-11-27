UK introduce la tassa sui km per auto elettriche: dal 2028 3 pence per miglio

A partire da aprile 2028, il Regno Unito applicherà una tassa di 3 pence per miglio sulle auto elettriche e 1,5 pence sui plug-in. Scopri come funziona eVED.
A partire da aprile 2028, il Regno Unito applicherà una tassa di 3 pence per miglio sulle auto elettriche e 1,5 pence sui plug-in. Scopri come funziona eVED.
Riccardo Montarini
Pubblicato il 27 nov 2025
UK introduce la tassa sui km per auto elettriche: dal 2028 3 pence per miglio

Una decisione che ha generato non poche controversie nel panorama automobilistico britannico: il Governo del Regno Unito introdurrà a partire da aprile 2028 una tassa percorrenze auto destinata a colpire i veicoli elettrici e ibridi plug-in. I numeri parlano chiaro e non lasciano spazio a interpretazioni: 1,1 miliardi di sterline nel 2028-2029, 440.000 immatricolazioni in meno entro il 2031, e una sfida cruciale per la mobilità sostenibile britannica. Questa riforma rappresenta un momento decisivo per il futuro della mobilità verde nel Regno Unito, destinata a frenare significativamente l’adozione di massa dei veicoli green.

Lo schema denominato eVED Regno Unito (Electric Vehicle Excise Duty) rappresenta un cambio di rotta straordinariamente significativo nella politica fiscale britannica contemporanea. La Cancelliera Rachel Reeves ha spiegato chiaramente che questa misura è stata concepita per compensare le perdite di gettito fiscale dovute al calo delle accise carburanti tradizionali, una questione che affligge i bilanci pubblici europei da diversi anni. La struttura tariffaria è articolata in modo differenziato: 3 pence per ogni miglio percorso con un’auto completamente elettrica e 1,5 pence per i veicoli plug-in, creando così una distinzione basata sul livello di sostenibilità ambientale del mezzo.

Elemento particolarmente rilevante è l’approccio pragmatico adottato per il tracciamento dei chilometri percorsi. Il Governo ha deciso di evitare l’implementazione di sistemi GPS obbligatori a bordo dei veicoli, preferendo invece un modello di autocertificazione al momento del pagamento della tassa. Questa scelta rappresenta un compromesso intelligente tra l’esigenza di controllo e il desiderio di evitare sistemi di sorveglianza invasivi e complessi, che avrebbero potuto generare ulteriori resistenze nell’opinione pubblica. I dettagli operativi giungeranno in seguito attraverso una consultazione ufficiale con gli stakeholder del settore.

Per contrastare efficacemente l’effetto negativo sulla domanda di auto elettriche 2028, il Governo ha annunciato un rafforzamento deciso dell’Electric Car Grant con ulteriori 1,3 miliardi di sterline fino al 2030. Parallelamente, a partire dal 2026, la soglia dell’expensive car supplement per i veicoli elettrici salirà da 40.000 a 50.000 sterline, alleggerendo considerevolmente i costi annuali per oltre un milione di automobilisti britannici. Questi incentivi veicoli elettrici rappresentano il tentativo del Governo di bilanciare la pressione fiscale con forme di sostegno economico tangibile.

Sul fronte dell’infrastruttura, dimensione cruciale per il successo della transizione energetica, sono previsti investimenti aggiuntivi di 100 milioni di sterline per potenziare le stazioni di ricarica pubbliche, domestiche e aziendali. Una misura particolarmente interessante è l’esenzione decennale dalle business rates per i punti di ricarica utilizzati dalle imprese, incentivando così la diffusione capillare delle infrastrutture ricarica sul territorio britannico. Nel contempo, il Governo ha confermato che dal 2026 le accise sui carburanti tradizionali saranno riallineate all’indice dei prezzi, risalendo verso 57,95 pence per litro, creando così un differenziale di costo ancora più marcato tra mobilità sostenibile e tradizionale.

Questa riforma testimonia l’equilibrio delicato, quasi precario, che il Regno Unito tenta di mantenere tra incentivi e tassazione nel percorso verso la mobilità sostenibile contemporanea: da un lato premia chi sceglie l’elettrico attraverso sussidi e agevolazioni fiscali, dall’altro introduce un costo ricorrente che potrebbe sconsigliare migliaia di automobilisti dall’abbandonare definitivamente i motori tradizionali. Il risultato finale dipenderà dalla capacità del Governo di mantenere coerenza tra questi due strumenti apparentemente contraddittori.

 

Se vuoi aggiornamenti su Motori inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Ecobonus auto elettriche: incentivi PNRR da 597 milioni per privati e piccole imprese
Motori

Ecobonus auto elettriche: incentivi PNRR da 597 milioni per privati e piccole imprese
Breakthrough, il superyacht a idrogeno mai usato da Bill Gates: lusso e innovazione green
Motori

Breakthrough, il superyacht a idrogeno mai usato da Bill Gates: lusso e innovazione green
Salvini firma il decreto sull'alcolock: sicurezza stradale al centro
Motori

Salvini firma il decreto sull'alcolock: sicurezza stradale al centro
Tesla lancia il servizio Robotaxi ad Austin tra regolamentazioni e sfide tecnologiche
Motori

Tesla lancia il servizio Robotaxi ad Austin tra regolamentazioni e sfide tecnologiche
Link copiato negli appunti