Veri affari Black Friday: 10 offerte tech da prendere ad occhi chiusi

Il Black Friday di Amazon quest’anno è incredibile, ci sono sconti su tantissimi prodotti tech, ma non sempre è facile districarsi tra le migliaia di offerte. Qui trovi dieci proposte che hanno un rapporto qualità prezzo senza pari, ecco i prodotti che, secondo noi, devi prendere ad occhi chiusi per fare dei veri affari:
Amazon Fire TV Stick HD (Ultimo modello)
A soli 19,90 è un vero e proprio affare per trasformare la tua vecchia TV in un dispositvo smart e versatile: non c’è dubbio è l’affare che non puoi farti scappare oggi.
26,99€44,99€-40%
HONOR 400 Lite Smartphone 5G 8GB/256GB
Smartphone con display AMOLED 6.7″ e batteria capiente da 5230 mAh, pensato per chi vuole autonomia e fotocamera ad alta risoluzione senza un prezzo da top di gamma: la funzione AI aiuta nelle foto e Android 15 offre interfaccia moderna. HONOR 400 Lite è proposto a prezzo scontato per il Black Friday di soli 199€.
199,40€209,90€-5%
Apple AirTag (confezione da 4)
Quattro localizzatori compatibili con l’ecosistema Apple per tenere traccia di chiavi, borse o zaini: utili per chi viaggia o per chi condivide oggetti in famiglia. L’offerta su Apple AirTag in confezione da 4 rende più semplice aggiornare più oggetti contemporaneamente e oggi li puoi comprare a soli 89€.
19,90€38,99€-49%
XIAOMI Redmi Watch 5
Smartwatch con display AMOLED 2.07″, chiamate via Bluetooth e autonomia dichiarata fino a 24 giorni: adatto a chi cerca monitoraggio sportivo e notifiche quotidiane con un occhio al prezzo. Redmi Watch 5 è spesso una scelta pratica per chi vuole funzionalità essenziali senza eccedere nelle spese, oggi è venduto a soli 49,90€ con uno sconto del 55% sul prezzo di listino.
79,99€99,99€-20%
Philips TAH4209BK Cuffie On-Ear
Cuffie wireless leggere con isolamento passivo e fino a 55 ore di riproduzione, pensate per ascolti prolungati e chiamate chiare: una proposta bilanciata per pendolari o chi lavora da spazi condivisi. Le Philips TAH4209BK. sono vendute oggi a soli 19,90€ con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.
99,00€159,00€-38%
Logitech MX Master 3S
Mouse wireless per chi lavora a lungo al computer: scorrimento ultraveloce, tracciamento su vetro e sensitività fino a 8000 DPI per precisione nelle attività creative o d’ufficio. L’offerta attuale su Logitech MX Master 3S può chiudere il cerchio su una postazione più efficiente.
79,99€99,99€-20%
Marshall Minor IV Auricolari Wireless
Auricolari in-ear dal sound orientato al dettaglio e con design compatto, adatti a chi cerca stile e qualità audio per musica e chiamate. Il bundle Marshall Minor IV è incluso nelle promozioni Black Friday per chi desidera un salto di qualità nell’ascolto quotidiano.
XIAOMI TV F 32, 32 pollici
Smart TV Xiaomi da 32″ con risoluzione HD, Fire TV integrato e Alexa. Audio Dolby e DTS-HD, triple tuner e design compatto. Oggi a 129€ con sconto del 28%.
129,00€179,00€-28%
Samsung Soundbar HW-B400F
Soundbar 2.0 con Dolby e DTS per migliorare l’audio della TV senza installazioni complesse: utile in salotti dove si cerca più profondità nelle serie e nei film. Samsung HW-B400F è proposta a soli 99€ oggi, rendendola un’opzione interessante per un upgrade sonoro rapido.
99,00€159,00€-38%
HP Laptop 15-fd0011sl
Notebook 15.6″ Full HD antiriflesso con CPU Intel Core i5-1334U, 16 GB RAM e SSD 512 GB: fluido nell’uso quotidiano, ideale per lavoro, studio o navigazione, ora scontato a 449,99€
0,00€
Le offerte sono attive ora e i prezzi potrebbero non durare: se devi cambiare smartphone, cuffie, TV o altri accessori tech è il momento giusto, il Black Friday Amazon è l’occasione da non perdere.
