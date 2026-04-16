Vodafone, dal 19 aprile scatta un limite stringente: interessa tutti

Dal 19 aprile 2026 il mercato della telefonia mobile italiana si prepara a un cambiamento silenzioso ma destinato a incidere sulle abitudini di molti utenti.

Il marchio Vodafone Italia, oggi sotto il controllo di Fastweb dopo la fusione completata a inizio anno, si avvia infatti a introdurre un limite preciso sul numero di SIM ricaricabili intestabili a ciascun cliente.

La novità, che dovrebbe entrare in vigore salvo modifiche dell’ultima ora, stabilisce che ogni codice fiscale potrà essere associato a un massimo di sei SIM ricaricabili. Una soglia che segna una rottura netta con il passato recente, quando non esisteva un vincolo numerico specifico per i clienti consumer.

Il provvedimento si inserisce in un contesto più ampio di attenzione crescente verso la sicurezza e la tracciabilità delle utenze. Limitare il numero di schede intestabili non è solo una scelta tecnica, ma un passaggio che riflette esigenze regolatorie e una strategia più strutturata di controllo del mercato.

Accanto al limite principale, viene introdotta anche una restrizione dedicata agli utenti stranieri: le offerte per turisti non potranno superare le due SIM per cliente.

Le eccezioni: cosa resta fuori dal conteggio

Non tutte le SIM rientrano però in questa nuova regola. Restano escluse dal calcolo le schede postpagate, le SIM dedicate al traffico dati e le soluzioni legate all’Internet of Things, come i dispositivi domestici connessi.

Questa distinzione non è casuale. Le SIM ricaricabili rappresentano infatti la parte più “fluida” del mercato, spesso utilizzate per esigenze temporanee o per gestioni multiple di numeri. È proprio su questo segmento che si concentra il nuovo controllo.

Chi ha già raggiunto il limite massimo non potrà attivare ulteriori schede: il sistema bloccherà automaticamente la richiesta, segnalando l’impossibilità di procedere.

Il cambiamento arriva in un momento di trasformazione profonda per il settore. Dopo l’integrazione di Vodafone Italia all’interno di Fastweb, il marchio continua a esistere come brand commerciale, con licenza prevista fino al 2029, all’interno del nuovo perimetro operativo Fastweb + Vodafone, legato al gruppo Swisscom.

In questo scenario, l’introduzione di limiti più stringenti appare coerente con una gestione più centralizzata e con standard operativi allineati a logiche europee. La sicurezza delle reti e la corretta identificazione degli utenti sono diventate priorità sempre più evidenti, anche alla luce dell’evoluzione digitale e dei servizi connessi.

Un possibile effetto domino nel settore

Resta aperta una questione che riguarda l’intero mercato: la misura potrebbe non restare isolata. Non è escluso che anche il brand Fastweb estenda in futuro un limite analogo ai propri clienti mobile, uniformando le politiche interne.

Se così fosse, il modello attuale – caratterizzato da una certa libertà nella gestione delle SIM – potrebbe lasciare spazio a un sistema più regolato e meno flessibile.

Per molti utenti il cambiamento passerà inosservato. Per altri, soprattutto per chi gestisce più numerazioni per lavoro o esigenze personali, sarà invece un passaggio da monitorare con attenzione. In un settore che evolve spesso sotto traccia, anche una soglia numerica può raccontare molto di come sta cambiando il rapporto tra operatori e clienti.