Vodafone regala buoni Amazon da 100 euro per attivazioni online

Un’opportunità imperdibile per chi cerca una nuova soluzione di connettività domestica. Dal 20 al 22 maggio 2025, Vodafone lancia una promozione esclusiva: un buono Amazon del valore di 100 euro per i nuovi clienti che attivano un’offerta di rete fissa tramite web o ricontatto telefonico. Questo rappresenta un record per l’operatore, che in precedenti campagne aveva offerto incentivi di minore entità, come 50 euro ad aprile e maggio e 20 euro in un periodo precedente.

Come accedere alla promozione

Partecipare è semplice. Gli utenti interessati devono sottoscrivere un contratto per la rete fissa di Vodafone, scegliendo tra le diverse tecnologie disponibili: FTTH (fibra ottica integrale), FTTC (fibra-rame), ADSL o FWA (connessione wireless fissa). La procedura di attivazione può essere completata online o richiedendo assistenza telefonica tramite l’opzione “Ti richiamiamo noi”.

Dopo l’attivazione positiva della linea, entro 90 giorni verrà inviata una comunicazione via email con un link a un modulo da compilare entro il 31 ottobre 2025. Una volta completato il modulo, il codice del buono Amazon sarà inviato automaticamente all’indirizzo email fornito. Il voucher avrà validità decennale e sarà utilizzabile esclusivamente su Amazon Italia. In caso di più attivazioni, il premio sarà riconosciuto solo per la prima richiesta valida.

Le offerte disponibili

Il portfolio di offerte Vodafone include soluzioni flessibili per ogni esigenza. L’opzione “Internet Unlimited Smart” offre connessione illimitata con velocità fino a 2,5 Gbps in download nelle aree coperte da FTTH, a un costo mensile di 27,95 euro, ridotto a 23,90 euro per i clienti mobile Vodafone. Per chi desidera un pacchetto integrato, la versione “Internet Unlimited Smart Family” include una SIM con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G al costo di 33,95 euro al mese.

Tutte le offerte comprendono una SIM dati di backup con 15 Giga giornalieri fino all’attivazione della linea fissa e 50 Giga mensili successivamente, garantendo continuità di connessione.

Soluzioni per aree non cablate

Per le zone non raggiunte da infrastrutture cablate, Vodafone propone “Casa FWA Light”, disponibile in tecnologia 4G o 5G. L’offerta include chiamate illimitate verso numeri nazionali e traffico internet senza limiti, a un costo di 24,95 euro al mese. La variante Family è disponibile a 33,95 euro mensili.

Condizioni economiche e vincoli

Dal 1° aprile 2025, Vodafone ha eliminato i costi di attivazione iniziali, sostituendoli con un contributo rateizzato di 5 euro al mese per 24 mesi, già incluso nei prezzi delle offerte. Il vincolo contrattuale minimo è di due anni, con penalità in caso di recesso anticipato.

Questa promozione rappresenta un’occasione unica per chi desidera una nuova linea fissa con un incentivo significativo. Non perdere l’opportunità di beneficiare di un buono Amazon di 100 euro e di accedere a soluzioni di connettività avanzate e personalizzate.