Waze, la nuova super funzione finalmente è disponibile: ecco chi la riceverà in questi giorni

Waze sta introducendo una funzione che rende ancora più completa l'esperienza alla guida, aggiungendo un'informazione che fino a oggi mancava e che da tempo era già presente su altre piattaforme di navigazione.

Waze sta introducendo una funzione che rende ancora più completa l'esperienza alla guida, aggiungendo un'informazione che fino a oggi mancava e che da tempo era già presente su altre piattaforme di navigazione.