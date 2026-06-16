Waze, la nuova super funzione finalmente è disponibile: ecco chi la riceverà in questi giorni

L’aggiornamento non è ancora disponibile per tutti, ma il rilascio è già iniziato e sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di utenti. Come spesso accade con le novità più importanti, la distribuzione avviene gradualmente per garantire stabilità e verificare il corretto funzionamento della funzione.
Arrivano i semafori direttamente sulla mappa
La nuova caratteristica permette di visualizzare le icone dei semafori direttamente lungo il percorso di navigazione. Non si tratta di un sistema che indica il colore del semaforo in tempo reale, ma di un semplice avviso che segnala la presenza di un incrocio regolato da impianto semaforico.
Questa informazione può risultare particolarmente utile soprattutto su strade poco conosciute o nei lunghi tratti extraurbani, dove un semaforo può comparire all’improvviso. Sapere in anticipo che si sta per raggiungere un’intersezione consente una guida più fluida e riduce il rischio di frenate improvvise.
Molti automobilisti hanno già ricevuto l’aggiornamento, mentre altri continuano a utilizzare la versione tradizionale dell’app senza alcuna differenza visibile.
Il motivo è semplice: Waze sta distribuendo la funzione a scaglioni. L’azienda preferisce attivare gradualmente le nuove caratteristiche, monitorando eventuali problemi prima di renderle disponibili a livello globale.
La disponibilità dipende anche dalla qualità della mappatura delle singole aree geografiche. I dati vengono infatti aggiornati grazie al contributo della community e dei volontari che si occupano della gestione delle mappe.
Una funzione che migliora la sicurezza
L’obiettivo principale non è soltanto arricchire la cartografia, ma offrire agli automobilisti informazioni aggiuntive che aiutino a pianificare meglio la guida.
Conoscere in anticipo la presenza di un semaforo permette di affrontare gli incroci con maggiore attenzione, mantenendo una velocità più regolare e riducendo le brusche decelerazioni, soprattutto nelle strade percorse per la prima volta.
Con questa novità, Waze colma una delle differenze che ancora la separavano da altre applicazioni di navigazione. Allo stesso tempo continua a distinguersi per le sue funzionalità più apprezzate, come le segnalazioni sul traffico in tempo reale, gli avvisi relativi a incidenti, lavori stradali e altri eventi condivisi direttamente dagli utenti.
Secondo le indiscrezioni, questo potrebbe essere soltanto il primo passo. Gli sviluppatori starebbero infatti lavorando a ulteriori miglioramenti della cartografia, introducendo in futuro nuovi elementi utili alla guida quotidiana.
Per questo motivo conviene mantenere sempre aggiornata l’applicazione: la nuova funzione potrebbe comparire sul proprio smartphone da un momento all’altro, senza richiedere alcuna configurazione aggiuntiva.