WhatsApp, chatbot rivali e antitrust: cosa c’è in gioco nello scontro tra Meta e Commissione europea

Il timore è che la chiusura della piattaforma possa frenare la concorrenza nel mercato dei chatbot rivali, da ChatGPT a Gemini fino a Claude. La decisione, emersa dall’indagine antitrust avviata dall’esecutivo Ue, apre un nuovo fronte nello scontro tra Bruxelles e le grandi piattaforme digitali. Non è solo una funzione dentro un’app di messaggistica. In gioco c’è il modo in cui l’IA generativa potrà arrivare a centinaia di milioni di utenti passando da servizi già dominanti.

Le misure cautelari della Commissione europea contro Meta

La Commissione europea ha scelto la via delle misure cautelari, lo strumento che Bruxelles usa quando vede il rischio di un danno immediato, e difficile da correggere, alla concorrenza. A Meta viene chiesto di riaprire WhatsApp agli assistenti di intelligenza artificiale sviluppati da altri operatori.

Il caso nasce dalla decisione del gruppo guidato da Mark Zuckerberg di limitare, o rendere di fatto non più disponibile, l’integrazione dei chatbot concorrenti nella piattaforma di messaggistica. Secondo la lettura europea, questa scelta potrebbe rafforzare i servizi di Meta nel settore dell’IA e restringere lo spazio per aziende come OpenAI, Google DeepMind e Anthropic. Il messaggio arrivato da Bruxelles è chiaro: una rete digitale della portata di WhatsApp non può trasformarsi in un passaggio obbligato, chiuso a vantaggio di un solo ecosistema. Il procedimento principale non è ancora concluso. Ma l’intervento cautelare mostra già la direzione dell’indagine: evitare che il mercato si blocchi prima della decisione finale.

Perché l’accesso dei chatbot rivali a WhatsApp diventa un caso antitrust

Il punto non è soltanto tecnico. WhatsApp è una delle app di messaggistica più usate al mondo e, nell’Unione europea, è per molti un canale quotidiano per parlare con familiari, imprese, professionisti e servizi pubblici. Se un chatbot rivale può entrare nell’app, raggiunge subito una platea enorme.

Non deve convincere gli utenti a scaricare un nuovo servizio, né a cambiare abitudini. Se quell’accesso viene bloccato, invece, la soglia per entrare nel mercato si alza. E molto. Qui nasce il nodo antitrust: la Commissione sta valutando se Meta stia usando il controllo su una piattaforma dominante per favorire i propri strumenti di intelligenza artificiale generativa, riducendo le possibilità di scelta per consumatori e aziende. Un funzionario europeo, nel solco di quanto già sostenuto in altri dossier digitali, ha spiegato che l’obiettivo è “garantire mercati contendibili, non decidere quale tecnologia debba vincere”.

In altre parole: Bruxelles non vuole scegliere tra Meta AI, ChatGPT, Gemini o Claude. Vuole impedire che l’accesso agli utenti sia deciso dal proprietario della piattaforma.

DMA, interoperabilità e IA generativa: il quadro normativo dello scontro

Lo scontro si muove dentro il perimetro del Digital Markets Act, il regolamento europeo che impone obblighi precisi ai grandi operatori digitali indicati come gatekeeper. Meta è tra questi soggetti e WhatsApp è già al centro delle regole sull’interoperabilità dei servizi di messaggistica. Regole pensate per permettere a piattaforme diverse di comunicare tra loro, senza costringere gli utenti a restare chiusi in un unico sistema.

Con l’arrivo dell’IA generativa, però, la partita si complica. Un assistente conversazionale non è solo un contatto in rubrica: può diventare motore di ricerca, consulente, servizio clienti, interfaccia per acquisti e strumento per gestire documenti. Di fatto, una nuova porta d’ingresso all’economia digitale. Per questo la Commissione sembra intenzionata a leggere il caso WhatsApp non come una disputa secondaria sulle API, ma come un banco di prova per capire se il DMA sia in grado di regolare anche i mercati costruiti attorno all’intelligenza artificiale. Sullo sfondo restano altri dossier, dal Data Act alla gestione dei dati, perché l’integrazione dei chatbot porta con sé anche questioni di sicurezza, privacy e responsabilità nel trattamento delle conversazioni.

Gli scenari possibili: compromesso tecnico, ricorso di Meta o sanzioni UE

A questo punto gli sbocchi possibili sono tre. Il primo è un compromesso tecnico: Meta potrebbe riaprire l’accesso a WhatsApp fissando condizioni più rigide su sicurezza, protezione dei dati e trasparenza, sostenendo di voler evitare rischi per gli utenti senza però chiudere la porta ai concorrenti. Il secondo è il ricorso, con il gruppo americano pronto a contestare la lettura della Commissione e a difendere la propria autonomia nella gestione della piattaforma.

“Serve tutelare l’esperienza e la sicurezza delle persone”, è l’argomento che Meta ha già usato più volte nei dossier sull’interoperabilità. Il terzo scenario, il più duro, porta a una procedura con possibili sanzioni UE, se Bruxelles dovesse accertare una violazione delle norme antitrust o degli obblighi previsti dal Digital Markets Act. Per le imprese che sviluppano chatbot rivali, la posta è molto concreta: essere dentro WhatsApp può voler dire avere un accesso diretto al mercato europeo. Per Meta, invece, è una questione di controllo strategico. Non solo sull’app di messaggistica, ma sulla porta d’ingresso dell’IA generativa nella vita digitale di tutti i giorni.