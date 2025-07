WD My Passport da 2TB: archiviazione sicura e compatta in offerta a 64,90€

Non capita tutti i giorni di imbattersi in un’offerta così vantaggiosa come quella proposta da Amazon per il WD My Passport, l’hard disk esterno portatile firmato Western Digital che ora si porta a casa a soli 64,90 euro invece di 121,33 euro.

Stiamo parlando di un ribasso di ben 47 euro sul prezzo di listino: un’occasione da cogliere al volo per chi desidera espandere la propria capacità di archiviazione senza spendere una fortuna. La differenza la fa non solo il prezzo, ma anche la qualità di un dispositivo che si è guadagnato la fiducia di professionisti e utenti esigenti.

Protezione e sicurezza al massimo livello

Il WD My Passport non è solo un semplice hard disk: è un vero e proprio scrigno per i tuoi dati più preziosi. Grazie alla crittografia hardware AES a 256 bit e alla protezione tramite password, puoi essere certo che le tue informazioni rimarranno al riparo da occhi indiscreti e accessi non autorizzati.

Questa caratteristica lo rende ideale non solo per chi viaggia spesso e porta con sé dati sensibili, ma anche per chi desidera una tranquillità totale nella gestione dei propri file personali e professionali.

Un altro punto di forza del WD My Passport è la sua straordinaria versatilità. Dotato di connessione USB 3.0 con velocità di trasferimento fino a 5Gbps, si adatta perfettamente a PC, console Xbox X/S e PlayStation 4/5, offrendo una soluzione universale per archiviare giochi, file multimediali e documenti di lavoro. La costruzione robusta, resistente agli urti e rifinita in un elegante nero, aggiunge un tocco di stile e praticità che non passa inosservato. Pronto all’uso fin dal primo momento, rappresenta l’investimento ideale per chi vuole un prodotto di qualità senza compromessi.

Il formato ultra-compatto (appena 10,72 x 7,49 x 1,12 cm per soli 120 grammi di peso) consente di portare con sé fino a 2TB di dati in totale sicurezza, ovunque e in qualsiasi momento.

Inoltre, la funzione di backup automatico personalizzabile ti permette di impostare salvataggi periodici in modo da non dover mai più temere la perdita di dati a causa di errori o imprevisti.

Non servono driver aggiuntivi: basta collegarlo e sei subito operativo, senza perdite di tempo né complicazioni tecniche. Il tutto supportato da una garanzia di 3 anni, per una sicurezza che dura nel tempo.

Velocità, compatibilità e design in super sconto

Se hai bisogno di un alleato affidabile per custodire i tuoi documenti più importanti, foto di famiglia, progetti di lavoro o backup essenziali, questa è la soluzione perfetta per mettere al sicuro il tuo mondo digitale con un investimento davvero minimo.

Scegliendo il WD My Passport, metti al sicuro i tuoi ricordi digitali e i tuoi file più importanti con la certezza di affidarti a un marchio leader nel settore dello storage. Non lasciarti sfuggire questa offerta irripetibile: il momento giusto per acquistare è adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.