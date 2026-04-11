WhatsApp, cambia tutto per le chiamate vocali: Meta vuole risolvere un problema comune

Grande novità in arrivo per quanto riguarda le chiamate vocali: Meta vuole eliminare un problema ricorrente.

Un nuovo aggiornamento in fase di sviluppo per WhatsApp punta a migliorare in modo concreto la qualità delle chiamate, introducendo un sistema di riduzione automatica del rumore di fondo durante le conversazioni vocali.

Miglioramento della qualità audio nelle chiamate

Le informazioni diffuse da WABetaInfo indicano che WhatsApp sta lavorando a una funzione dedicata alla pulizia del segnale audio. L’obiettivo è ridurre i rumori ambientali e migliorare la chiarezza della voce durante le chiamate, soprattutto in contesti non controllati.

Negli ultimi aggiornamenti, l’app ha già ampliato le possibilità di utilizzo, introducendo anche le chiamate via browser. Queste funzionalità si inseriscono in un percorso di evoluzione che mira a rendere il servizio più completo, mantenendo al tempo stesso la crittografia end-to-end come elemento centrale.

Come funziona la riduzione del rumore

La nuova funzione è stata individuata nella versione beta per Android 2.26.11.8. Il sistema analizza in tempo reale il segnale audio, separando la voce dai suoni circostanti, come traffico, vento o conversazioni di sottofondo.

Il meccanismo si basa su un processo di isolamento vocale. La voce dell’utente viene mantenuta in primo piano, mentre gli altri suoni vengono attenuati, con un intervento che avviene direttamente sul dispositivo prima della trasmissione.

Questa modalità consente di migliorare la comprensione durante le chiamate, soprattutto in ambienti rumorosi. L’elaborazione locale dei dati garantisce che la crittografia end-to-end resti invariata, poiché il contenuto non viene modificato sui server esterni.

Attivazione automatica e controllo dell’utente

Secondo quanto emerso, la funzione sarà attiva automaticamente all’avvio della chiamata. Gli utenti riceveranno una notifica che segnala l’attivazione del filtro, senza la necessità di interventi manuali iniziali.

Nonostante l’automatismo, resta la possibilità di gestione diretta. La riduzione del rumore potrà essere disattivata attraverso le impostazioni della chiamata, consentendo di mantenere i suoni ambientali quando necessario.

Questa opzione risulta utile in contesti specifici, dove il rumore circostante rappresenta un elemento informativo. Il sistema è quindi progettato per adattarsi a diverse situazioni d’uso, senza limitare la flessibilità dell’applicazione.

Differenze tra piattaforme e stato dello sviluppo

Attualmente, la funzione non è ancora disponibile nella versione stabile per Android. Tecnologie simili sono già presenti su dispositivi Apple, come iPhone e iPad, dove l’isolamento vocale è integrato nelle impostazioni di sistema.

Per gli utenti Android, l’introduzione di questa funzione rappresenta un aggiornamento atteso. L’assenza di un filtro nativo ha finora limitato la qualità delle chiamate in ambienti complessi, rendendo necessario l’uso di soluzioni esterne.

La funzionalità è ancora in fase di sviluppo e ottimizzazione. WhatsApp sta lavorando sul perfezionamento del rilevamento e della gestione dei suoni, prima di avviare una distribuzione più ampia.

Prospettive di rilascio e impatto sull’esperienza d’uso

Non è stata indicata una data precisa per il rilascio ufficiale. Il percorso prevede una fase iniziale di test tra gli utenti beta, seguita da una progressiva estensione alla versione stabile.

L’introduzione della riduzione del rumore si inserisce in una strategia più ampia. Il miglioramento della qualità audio rappresenta un elemento chiave per l’utilizzo quotidiano delle chiamate, in un contesto in cui le comunicazioni avvengono sempre più spesso in mobilità.

Nel complesso, la funzione potrebbe incidere in modo significativo sull’esperienza d’uso. La capacità di mantenere conversazioni chiare anche in ambienti rumorosi rafforza il ruolo dell’app come strumento di comunicazione versatile, adattabile a diversi scenari operativi.