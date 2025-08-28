WhatsApp introduce nuovi timer per i messaggi effimeri: arrivano le opzioni da 1 e 12 ore

WhatsApp continua ad arricchire le sue funzioni per garantire maggiore controllo sulla privacy delle conversazioni. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da WABetaInfo, l’app di messaggistica sta lavorando a due nuove opzioni di durata per i messaggi effimeri nella versione beta di Android: i timer da 1 ora e 12 ore.

Attualmente gli utenti possono scegliere tra tre durate standard per far sparire automaticamente i messaggi inviati: 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. Con l’aggiunta di queste nuove opzioni, WhatsApp intende offrire un ventaglio più ampio di possibilità, pensato per adattarsi meglio a contesti specifici di comunicazione.

Privacy immediata o equilibrio temporaneo

La modalità da 1 ora rappresenta la soluzione più rapida: ideale, ad esempio, quando si condividono informazioni particolarmente sensibili che non devono restare a lungo visibili nella chat. Tuttavia, questo timer comporta anche un rischio: il conto alla rovescia parte nel momento in cui il messaggio viene consegnato, non quando viene letto. In pratica, il contenuto potrebbe sparire prima ancora che il destinatario lo apra, interrompendo il flusso comunicativo. Proprio per questo motivo, WhatsApp avviserà l’utente di questa possibile criticità ogni volta che selezionerà l’opzione da 1 ora.

La funzione da 12 ore, invece, si colloca in una posizione intermedia tra immediatezza e praticità. È pensata per conversazioni che hanno senso solo nell’arco di una mezza giornata, come la pianificazione di un evento, il coordinamento di attività temporanee o la condivisione di informazioni valide per un periodo limitato.

Una risposta alla concorrenza

L’introduzione di timer più flessibili conferma la strategia di WhatsApp di potenziare la propria offerta in termini di sicurezza e personalizzazione. Funzionalità come i messaggi effimeri sono sempre più richieste da chi cerca un’esperienza di comunicazione privata e controllata.

Inoltre, ampliare le possibilità di gestione delle chat aiuta l’app a mantenere alta la competitività nei confronti di rivali come Telegram, che da tempo propongono numerose opzioni di personalizzazione.

Per ora i nuovi timer da 1 e 12 ore non sono ancora disponibili per i tester né per il pubblico, ma il loro arrivo è atteso nelle prossime versioni beta di WhatsApp. Una volta rilasciati, potrebbero diventare strumenti fondamentali per chi vuole calibrare con precisione la durata delle proprie conversazioni digitali.