WhatsApp introduce scorciatoia chat dagli stati su iOS

L’universo delle applicazioni di messaggistica istantanea è in costante fermento e, ancora una volta, WhatsApp si conferma tra i protagonisti più attivi sul fronte dell’innovazione. L’ultima novità, individuata dagli esperti di WABetaInfo, riguarda una nuova scorciatoia chat pensata per eliminare qualsiasi passaggio superfluo.

Fino ad oggi, rispondere a chi aveva visualizzato i propri stati su WhatsApp richiedeva un piccolo percorso a ostacoli: era necessario uscire dalla lista dei visualizzatori, tornare alla schermata principale e cercare manualmente il contatto desiderato. Un flusso che, seppur semplice, poteva risultare poco intuitivo e dispersivo, soprattutto per chi gestisce quotidianamente decine di conversazioni personali o professionali.

Con l’arrivo dell’aggiornamento 25.27.10.70, attualmente in fase di rilascio limitato attraverso il canale TestFlight per iOS, tutto cambia: accanto al nome di ogni persona che ha visualizzato i nostri stati appare ora un pulsante dedicato. Un solo tocco e si apre istantaneamente la finestra di chat, senza dover navigare tra schermate o menù. Un piccolo gesto che rivoluziona l’esperienza utente, offrendo una comunicazione più fluida e spontanea.

Questa scorciatoia chat rappresenta una risposta concreta alle esigenze di rapidità e praticità espresse dalla community. La sua implementazione segue una strategia ormai consolidata: prima di approdare su iOS, la funzione era stata testata nella versione beta per Android, a conferma della volontà di WhatsApp di adottare un approccio graduale e basato sui feedback dei beta tester. L’utilizzo di TestFlight permette infatti di raccogliere osservazioni mirate da un gruppo selezionato di utenti, così da perfezionare ulteriormente la funzionalità prima del rilascio globale, previsto nelle prossime settimane.

Dal punto di vista pratico, la nuova scorciatoia si traduce in una semplificazione significativa per tutti coloro che utilizzano WhatsApp come strumento di lavoro o per la gestione di relazioni personali articolate. Rispondere rapidamente a una reazione o a un commento ricevuto sugli stati diventa immediato, riducendo il rischio di dimenticare di rispondere o di perdere l’occasione di instaurare una conversazione interessante. L’impatto si fa sentire anche in ambito business: le aziende che utilizzano WhatsApp come canale di comunicazione commerciale possono ora interagire con maggiore tempestività con i clienti che dimostrano interesse per i contenuti promozionali pubblicati come stati.

Per chi desidera provare in anteprima la nuova funzione, la procedura è semplice ma richiede alcuni passaggi: occorre essere iscritti al programma TestFlight e attendere che la funzionalità venga attivata sulla propria versione dell’app. Un’opportunità riservata a una cerchia ristretta, ma destinata presto a coinvolgere un pubblico molto più ampio, grazie alla strategia di rollout graduale che caratterizza tutte le principali novità targate WhatsApp.