WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni iPhone dal 2025

A partire da oggi, 5 maggio 2025, WhatsApp smetterà di funzionare su modelli come iPhone 6, 6 Plus e iPhone 5s, poiché non compatibili con iOS 15.1. Questa decisione, annunciata recentemente da Meta, segna un passo importante verso l’evoluzione tecnologica, lasciando però indietro una parte significativa di utenti.

La scelta di interrompere il supporto per questi modelli non è casuale. Gli iPhone 6 e 6 Plus, insieme all’iPhone 5s, sono stati lanciati tra il 2013 e il 2014 e, sebbene ancora utilizzati da molti per comunicazioni essenziali, non soddisfano più gli standard di sicurezza richiesti per garantire un’esperienza utente affidabile. Secondo Meta, l’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza e introdurre nuove funzionalità che richiedono hardware più avanzato e sistemi operativi aggiornati.

Questo aggiornamento non riguarda solo WhatsApp. Anche Skype, un altro gigante della comunicazione digitale, ha annunciato che smetterà di supportare i dispositivi più datati nella stessa data. Questo evidenzia una tendenza comune nel settore tecnologico, che punta a lasciare indietro le tecnologie considerate obsolete per concentrarsi su innovazioni più performanti.

Le motivazioni dietro questa scelta vanno ben oltre l’obsolescenza programmata. Meta sta investendo massicciamente nello sviluppo di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa. Questi strumenti avanzati, progettati per ottimizzare la gestione delle chat e personalizzare l’esperienza utente, richiedono una potenza di calcolo superiore e sistemi operativi come iOS 15.1 o versioni successive. Di conseguenza, i dispositivi più vecchi non sono più in grado di supportare tali innovazioni, rendendo inevitabile la loro esclusione.

Per gli utenti che ancora possiedono uno di questi modelli, è fondamentale agire prima della scadenza. Si consiglia di effettuare un backup completo delle conversazioni e dei contenuti multimediali, in modo da poterli trasferire su un dispositivo più recente. Questo passaggio non solo garantirà la continuità nell’uso di WhatsApp, ma permetterà anche di sfruttare le nuove funzionalità offerte dai dispositivi moderni.

La decisione di Meta di abbandonare il supporto per i vecchi modelli di iPhone riflette una realtà più ampia del settore tecnologico. La rapidità con cui la tecnologia evolve richiede aggiornamenti costanti, sia a livello hardware che software. Sebbene ciò possa rappresentare un disagio per alcuni utenti, questa transizione offre anche un’opportunità unica per accedere alle più recenti innovazioni digitali. Passare a dispositivi compatibili con iOS 15.1 non significa solo adeguarsi agli standard di sicurezza, ma anche esplorare nuove possibilità offerte da un ecosistema tecnologico in continua espansione.

In conclusione, il cambiamento annunciato da Meta non deve essere visto esclusivamente come una perdita. Al contrario, rappresenta un invito a guardare avanti, abbracciando le potenzialità di un futuro digitale sempre più sofisticato e sicuro. Per gli utenti ancora legati ai vecchi dispositivi come l’iPhone 6 o l’iPhone 5s, è il momento di prepararsi al cambiamento, assicurandosi di non perdere dati importanti e di restare al passo con un mondo tecnologico in costante evoluzione.