Windows 11 si rinnova: nuove funzionalità AI e Start menu ampliato

Microsoft ha annunciato un’importante evoluzione per il sistema operativo Windows 11, puntando su un’esperienza più intuitiva e arricchita da tecnologie avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Tra le novità più rilevanti spicca il nuovo Start menu, completamente ridisegnato, e l’introduzione di numerose funzionalità AI, che debutteranno inizialmente sui dispositivi dotati di chip Snapdragon X e successivamente sui PC Copilot Plus.

Il nuovo Start menu rappresenta una delle trasformazioni più evidenti. Il design è stato ampliato per offrire una visualizzazione ottimale su schermi di grandi dimensioni e include un sistema di categorizzazione delle applicazioni più intuitivo. Una funzione interessante è il pannello di accompagnamento per smartphone, che consente di visualizzare contatti recenti, messaggi e il livello della batteria dei dispositivi iOS o Android collegati. Questa integrazione punta a rendere l’interazione tra PC e smartphone ancora più fluida e immediata.

Le funzionalità AI diventano protagoniste anche nel menu delle impostazioni di sistema. Gli utenti potranno interagire con un assistente virtuale per modificare configurazioni o risolvere problemi tecnici, come l’adeguamento delle dimensioni del cursore. Tuttavia, Microsoft ha sottolineato che i suggerimenti generati dall’intelligenza artificiale potrebbero non essere sempre precisi, un aspetto che potrebbe sollevare dubbi sull’affidabilità della funzione in alcune situazioni.

Un altro aggiornamento significativo riguarda l’esplorazione dei file. Con un semplice clic destro, sarà possibile accedere a opzioni basate sull’intelligenza artificiale per modificare immagini o generare riassunti dei contenuti prima di aprire i documenti. Questa funzione promette di ottimizzare i flussi di lavoro, riducendo il tempo necessario per gestire file complessi.

Le applicazioni creative di Windows 11, come Paint, Photos e Snipping Tool, riceveranno miglioramenti significativi. Paint integrerà strumenti di selezione intelligente per spostare elementi o riempire aree con contenuti generati dall’AI. Photos introdurrà la funzione “Relight”, che consente di aggiungere fino a tre sorgenti luminose a un’immagine, migliorando notevolmente la qualità visiva. Infine, Snipping Tool sarà arricchito con capacità di ritaglio automatico, estrazione di testo dalle immagini e campionamento colori, rendendolo uno strumento ancora più versatile per la gestione delle immagini.

Queste innovazioni saranno inizialmente disponibili sui dispositivi Windows on Arm equipaggiati con processori Snapdragon X. Successivamente, saranno estese ai PC Copilot Plus con processori Intel e AMD, segnando un ulteriore passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi operativi Microsoft.

Nonostante l’entusiasmo generale, una parte degli utenti adotta un approccio più cauto, preferendo concentrarsi sui miglioramenti pratici dell’interfaccia piuttosto che sulle promesse delle tecnologie AI. Microsoft, tuttavia, prosegue con determinazione il suo percorso verso un’esperienza utente sempre più assistita e personalizzata, puntando a ridefinire il futuro dell’interazione uomo-macchina.