WINDTRE, dismessi 3 servizi storici: è la fine di un'era

WINDTRE, incredibilmente sono stati dismessi tre servizi storici: si tratta veramente della fine di un’era, scopriamo di più a riguardo.

Qualcosa si sta spegnendo davvero, ma senza rumore. WINDTRE ha iniziato a dirlo ai nuovi clienti, quasi tra le righe: segreteria telefonica, RingMe e MMS spariranno. Non subito, ma nel giro di qualche mese. Progressivamente, parola loro.

Chi attiva oggi una SIM se lo trova scritto in fase di sottoscrizione. Non è più scontato avere quei servizi attivi in automatico. Per anni erano lì, senza pensarci. Ora no.

Cosa sta succedendo davvero

La scelta non arriva da un giorno all’altro. È più una presa d’atto. La segreteria telefonica, per esempio, esiste ancora ma viene usata sempre meno. Quante persone ascoltano davvero i messaggi vocali lasciati su segreteria? Poche. Molti richiamano appena vedono una chiamata persa, oppure leggono le notifiche sul telefono.

RingMe faceva una cosa simile, ma via SMS. Ti avvisava se qualcuno ti aveva cercato mentre eri fuori copertura. Utile, sì. Ma oggi gli smartphone fanno già gran parte di quel lavoro da soli.

Gli MMS sono il caso più evidente. Per anni erano l’unico modo per mandare foto o piccoli video. Poi sono arrivati WhatsApp, Telegram, Messenger. Gratis, più veloci, più semplici. Gli MMS sono rimasti lì, ma sempre più vuoti. Il traffico è crollato, ormai è quasi simbolico.

WINDTRE non ha dato una data precisa. Questo lascia spazio a una transizione a tappe. Prima i nuovi clienti, poi gli altri. Oppure tutto insieme, ma senza strappi evidenti. Non è chiarissimo.

Cosa cambia nella vita di tutti i giorni

Chi usa lo smartphone come la maggioranza delle persone probabilmente non noterà differenze. Le chiamate perse arrivano comunque. I messaggi passano dalle app. Le notifiche sono ovunque.

Però c’è una fascia di utenti che qualcosa la perderà davvero. Persone che tengono ancora attiva la segreteria, magari per lavoro. Oppure chi si trova spesso in zone con poca copertura e si affidava a RingMe per sapere chi aveva chiamato. Non sono tanti, ma esistono.

C’è poi un altro dettaglio meno evidente. La segreteria telefonica non è solo una funzione tecnica, è anche una sorta di “buffer” tra chi chiama e chi risponde. Senza, tutto diventa più diretto. Se non rispondi, resta solo la chiamata persa. Fine.

E gli MMS? Spariranno senza lasciare rimpianti per quasi tutti. Ma ogni tanto qualcuno li usa ancora, magari senza nemmeno rendersene conto, soprattutto su telefoni più vecchi o configurazioni automatiche.

Un cambiamento più grande di quanto sembra

Quello che sta facendo WINDTRE non è isolato. È una pulizia. I servizi legati alla rete tradizionale stanno lasciando spazio a quelli che passano da internet.

Le compagnie telefoniche stanno diventando sempre più fornitori di connessione, meno di servizi “classici”. È un passaggio lento, ma continuo.

Resta una domanda aperta: la segreteria verrà sostituita da qualcosa di diverso o sparirà del tutto? Al momento non c’è una risposta chiara. E questo dice molto.

Perché in fondo non è solo una questione tecnica. È un pezzo di abitudine che se ne va. Senza annunci troppo grandi, senza nostalgia dichiarata. Semplicemente smette di esserci.