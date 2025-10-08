WindTre lancia GO 220 XXS 5G: 220 GB e minuti illimitati a 4,99 euro

Dopo un periodo di relativa quiete, il mercato delle offerte mobile si riaccende con una proposta che non passa inosservata: WindTre torna protagonista con una promozione mirata a riconquistare la fiducia degli ex clienti. L’operatore italiano lancia una campagna di comunicazione via SMS che, con una strategia decisa e mirata, punta tutto sulla convenienza e sulla ricchezza del bundle dati. Il pacchetto, denominato GO 220 XXS 5G, si presenta come una delle tariffe più aggressive del momento, rivolgendosi esclusivamente a chi ha già avuto una SIM WindTre in passato e offrendo condizioni che, per rapporto qualità-prezzo, fanno gola a molti.

I dettagli dell’offerta

Il cuore pulsante della proposta è rappresentato da ben 220 GB di traffico dati utilizzabili sulla rete di quinta generazione. Un quantitativo generoso, pensato per soddisfare anche gli utenti più esigenti, che si affianca a minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, senza alcun vincolo o costo nascosto. La dotazione si completa con un pacchetto di SMS – variabile tra 50 e 100 in base alla versione attivata – e, aspetto non trascurabile, senza costi di attivazione o per la SIM. La struttura della tariffa si distingue anche per la semplicità: una volta esaurito il traffico dati incluso, l’utente può acquistare pacchetti giornalieri da 1 GB al costo di 0,99€, con la navigazione che viene automaticamente bloccata a fine giornata in caso di esaurimento del giga extra. Per gli SMS che superano la soglia prevista, viene applicata una tariffa di 29 centesimi a messaggio.

Tecnologia e performance: la rete 5G di WindTre

Uno degli elementi chiave dell’offerta è la possibilità di navigare in 5G. La rete di WindTre si basa su due tecnologie: la FDD DSS, che garantisce una copertura pari al 97,60% della popolazione italiana, e la TDD, con una copertura del 79%. Queste soluzioni permettono di raggiungere, almeno sulla carta, prestazioni di punta di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. È importante, tuttavia, sottolineare che tali valori rappresentano limiti teorici, influenzati sia dalla saturazione della rete sia dalla compatibilità dei dispositivi utilizzati. Prima di attivare la promozione, è consigliabile verificare la copertura effettiva nella propria zona per evitare sorprese.

Modalità di attivazione e gestione dell’offerta

Attivare la GO 220 XXS 5G è semplice e immediato: si può scegliere tra la modalità tradizionale, recandosi presso un punto vendita WindTre, oppure optare per la comodità dell’attivazione online, con la SIM recapitata direttamente a domicilio. Il rinnovo della promozione avviene mensilmente con addebito sul credito residuo. In caso di credito insufficiente, entra in gioco il sistema di “ricarica in ritardo”, che offre un giorno extra di traffico a 0,99€ o, in alternativa, quattro giorni a 1,99€. Questi costi aggiuntivi non vengono applicati se si attiva il servizio di autoricarica, una soluzione che può risultare particolarmente utile per chi non vuole rischiare interruzioni improvvise del servizio.

Roaming e utilizzo all’estero

Un altro aspetto di grande interesse riguarda il roaming UE. Sia le chiamate che gli SMS inclusi nel bundle possono essere utilizzati anche all’interno dell’Unione Europea, alle stesse condizioni nazionali. Per quanto riguarda il traffico dati, invece, viene applicata una formula di calcolo che stabilisce il quantitativo massimo mensile disponibile in roaming, in linea con le direttive europee. È importante tenere presente che, a partire dal 16 giugno 2025, Regno Unito e Gibilterra non saranno più inclusi nel regime “Roaming Like At Home”, il che potrebbe comportare tariffe differenti per chi viaggia in queste destinazioni.

Considerazioni finali e servizi aggiuntivi

La strategia commerciale di WindTre punta su una combinazione vincente di convenienza economica e abbondanza di dati. La possibilità di avere 220 GB a meno di 5 euro al mese rappresenta un’offerta estremamente competitiva nel panorama attuale, ideale per chi fa un uso intensivo di internet in mobilità. Tuttavia, è fondamentale valutare con attenzione alcuni aspetti: la reale copertura della rete 5G nella propria zona, la compatibilità del proprio smartphone e le condizioni di utilizzo una volta esaurito il pacchetto giornaliero extra. Inoltre, bisogna considerare i costi per eventuali servizi aggiuntivi non inclusi nella promozione.

Da segnalare, infine, che l’offerta comprende gratuitamente anche servizi solitamente a pagamento come la segreteria telefonica e il servizio “Ti ho cercato”, oltre al piano tariffario base “New Basic”, che viene fornito senza costi aggiuntivi se abbinato a questa promozione. Per chi riceve l’SMS promozionale, il consiglio è di approfondire ogni dettaglio consultando il sito ufficiale o contattando il servizio clienti, così da avere tutte le informazioni necessarie prima di procedere con l’attivazione.