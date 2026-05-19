Xiaomi, addio a questo progetto: tremendo flop

Per mesi si è parlato di uno smartphone Xiaomi sottilissimo pronto a sfidare la moda dei telefoni “Air”, ma alla fine il progetto è stato fermato quando ormai sembrava vicino alla produzione.

Nel mondo degli smartphone capita spesso che alcuni dispositivi vengano sviluppati in gran segreto e poi spariscano prima ancora dell’annuncio ufficiale. È quello che sarebbe successo con Xiaomi 17 Air, un modello ultra sottile che l’azienda cinese avrebbe deciso di cancellare dopo mesi di test interni. Dietro questa scelta non ci sarebbe un semplice cambio di strategia, ma un problema molto più concreto: trovare il giusto equilibrio tra design, autonomia e prestazioni.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, Xiaomi aveva già portato avanti il progetto in una fase molto avanzata. Il telefono sarebbe stato pensato per entrare nel segmento degli smartphone premium super sottili, con uno spessore vicino ai 5,5 mm e un look che ricordava da vicino gli attuali concept “Air” del mercato mobile.

A frenare Xiaomi sarebbe stata soprattutto l’esperienza d’uso reale. Durante alcune dichiarazioni riportate dai media asiatici, il management dell’azienda avrebbe spiegato che spingere troppo sullo spessore avrebbe costretto a compromessi difficili da accettare su un top di gamma.

Il nodo principale riguarda la batteria. In uno smartphone così sottile diventa complicato inserire accumulatori capienti senza sacrificare spazio interno. A questo si aggiunge la gestione del calore: processori sempre più potenti richiedono sistemi di raffreddamento efficienti e un corpo estremamente sottile rischia di peggiorare temperature e stabilità sotto stress.

Anche il comparto fotografico avrebbe rappresentato un ostacolo importante. Le indiscrezioni parlavano addirittura di una fotocamera da 200 megapixel, ma integrare sensori avanzati in uno chassis così ridotto avrebbe inevitabilmente creato limitazioni tecniche e spessori irregolari sul retro del telefono.

Xiaomi guarda ai telefoni grandi invece che sottili

La decisione racconta anche qualcosa di più ampio sul mercato smartphone del 2026. Negli ultimi anni molte aziende hanno provato a rilanciare dispositivi compatti o ultrasottili, ma i risultati commerciali non sempre hanno convinto. Gli utenti continuano a chiedere telefoni eleganti, però quando arriva il momento dell’acquisto spesso premiano autonomia, display grandi e prestazioni stabili.

Non a caso, mentre il progetto Xiaomi 17 Air veniva accantonato, sarebbero aumentate le indiscrezioni su modelli “Max” con schermi enormi e batterie ancora più grandi. Secondo alcuni leak, Xiaomi starebbe infatti puntando proprio sui dispositivi maxi formato per la prossima fase della serie Xiaomi 17.

È una scelta che fotografa bene il momento attuale del settore. Dopo anni in cui il design ultra sottile sembrava il simbolo dell’innovazione, oggi molti utenti preferiscono smartphone leggermente più spessi ma capaci di arrivare a sera senza ansia da ricarica.

La parte più curiosa della vicenda è che Xiaomi non avrebbe cancellato il telefono nelle prime fasi di sviluppo. Alcuni report parlano di un progetto praticamente pronto per l’industrializzazione, fermato solo poco prima della produzione di massa.

In rete sono comparsi anche prototipi e stampi ingegneristici che mostrerebbero un dispositivo molto diverso dagli attuali flagship del brand: linee minimaliste, corpo sottilissimo e modulo fotografico orizzontale. Un telefono pensato probabilmente per attirare l’attenzione più sul colpo d’occhio che sulla scheda tecnica estrema.

Alla fine però Xiaomi avrebbe scelto di non rischiare. Meglio rinunciare a un prodotto scenografico piuttosto che lanciare un top di gamma capace di deludere nell’uso quotidiano. Ed è una scelta che racconta bene quanto sia diventato difficile oggi sorprendere davvero nel mercato smartphone senza sacrificare qualcosa che gli utenti considerano ormai indispensabile.